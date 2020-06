Ambíciou Záborskej je pomôcť ženám, ktoré rozmýšľajú nad interrupciou

Je potrebné hľadať väčšinu na to, aby sa ochrana nenarodeného dieťaťa zlepšila. Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR Anna Záborská (OĽaNO) v diskusnej relácii Na telo na Markíze. Jej ambíciou je, aby sa pomohlo ženám, ktoré rozmýšľajú nad potratom. Nechce, aby bola táto téma konzervatívno-liberálnym problémom, ale aby to bol prosociálny a prorodinný problém.

Pre Záborskú je problémom aj to, že ženy pri umelom prerušení tehotenstva neudávajú dôvod, prečo to urobili. Podľa toho by sa vedela prispôsobiť legislatíva. Europoslankyňa Monika Beňová (Smer) nesúhlasí s tým, aby ženy boli dotlačené do toho, aby „niekde uvádzali nejaké krížiky“.

Beňová však rešpektuje Záborskej pohľad na svet a chce, aby aj ona rešpektovala iné názory. Väčšina žien sa podľa nej rozhodne pre interrupciu pre zlú ekonomickú a sociálnu situáciu. „Takže, keby sme prestali hovoriť o sprísňovaní zákonov o interrupciách a viac hovorili o tom, ako zlepšiť sociálnu a ekonomickú situáciu žien, tak by sme mali z toho všetci lepší pocit. Verím tomu, že takáto diskusia by bola oveľa plodnejšia,“ povedala Beňová.

Ak by sa zrušila možnosť legálnych potratov, neznamenalo by to, že sa prestanú vyskytovať, skonštatovala europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Potraty nezmiznú, vytvorí sa len pôda pre nelegálne potraty.“ Europoslankyňa navrhuje zaviesť sexuálnu výchovu na školách. Ako príklad uviedla Belgicko, kde je dlhodobo najnižší počet potratov a najmenší počet tehotenstiev u mladých dievčat.

„Je dokázané, že je to v dôsledku toho, že majú ako povinný predmet na školách sexuálnu výchovu. Antikoncepcia je dostupná pre všetky spoločenské vrstvy,“ povedala. Ak by sa niečo takéto navrhlo v parlamente, podľa Ďuriš Nicholsonovej by za to zahlasoval celý poslanecký klub SaS.

Beňová: Fico a Pellegrini by mali diskutovať o situácii v strane

Predseda Smeru Robert Fico a podpredseda Peter Pellegrini by sa mali stretnúť a diskutovať o situácii v strane. Uviedla v diskusii Beňová a žiada tiež členov predsedníctva, aby vytvorili priestor na diskusiu. Europoslankyňa je presvedčená, že podľa svojich vyhlásení Pellegrini nemá záujem o vnútrostranícku diskusiu a zo strany chce odísť. Tvrdí, že v Smere by sa malo vymeniť vedenie. V krajských a okresných štruktúrach sú podľa Beňovej ľudia, ktorí by mohli kandidovať na post predsedu Smeru. Konkrétne meno však neuviedla. „Nebudem hovoriť o personálnych nomináciách, nebolo by to fér.“ Beňová neuvažovala ani nad tým, že by odišla do prípadnej novozaloženej strany Pellegriniho.

Nicholsonová konštatovala, že pre Slovensko by bolo najlepšie, keby Smer skončil. „Nevidím rozdiel medzi tým, kto páchal najväčšie kauzy uplynulých rokov, teda Ficom a submisívnou dvojkou Pellegrinim, ktorý sa na to celé roky potichu prizeral,“ poznamenala. Myslí si tiež, že do ľavicového spektra by mohlo nastúpiť mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS).

Sociálna demokracia má miesto na politickej scéne, povedala poslankyňa Národnej rady Záborská s tým, že si nevie predstaviť, že by Smer nahradilo PS. „Je ťažké si predstaviť očistu strany, ale nemyslím si, že sociálna demokracia by mala zaniknúť.“

Beňová poznamenala, že Smer sa nestaral do odchodu Ľubomíra Galka z SaS, takže by bola rada, ak by situácia v strane ostala ich diskusiou.

Nicholsonová: Podsúvanie Lipšica za možného GP je umelo vytvorené

Nicholsonová ďalej v relácii uviedla, že podsúvanie advokáta Daniela Lipšica ako možného generálneho prokurátora je umelo vytvorená záležitosť. Verí svojim kolegom zo SaS, že sa idú nastaviť kritériá pre generálneho prokurátora, ale nie pre konkrétnu osobu. „Netvárme sa, že máme tisíce kandidátov z radov prokurátorov, ktorí by mohli byť tí vhodní na funkciu generálneho prokurátora,“ podotkla.

Europoslankyňa súhlasí so Záborskou, že ak by generálny prokurátor vzišiel z politickej strany, neznamená to, že bude pretláčať svoje politické názory. „Dobroslav Trnka ani Jaromír Čižnár nevzišli z politických kruhov a pretláčali politické názory konkrétnej vládnej strany,“ podotkla europoslankyňa.

Záborská poznamenala, že teraz by mala byť diskusia o tom, ako by mal vyzerať zákon o voľbe generálneho prokurátora. „Nastavme pravidlá a potom hovorme o osobe. Veľa času venujeme tomu, že rozoberáme osoby a nakoniec ‚skutek utek‘,“ poznamenala.

Beňová hovorí, že si preštudovala dôvodovú správu, kde sú spomenuté závery Benátskej komisie. Prokuratúra by podľa komisie mala byť apolitická a kandidáti by mali byť bezúhonní a apolitickí. „Z toho mi nevyplýva Daniel Lipšic ani v jednej súvislosti,“ povedala. Súhlasí tiež s tým, aby do tvorby zákona vstúpili aj stavovské organizácie alebo aby sa do úvahy zobralo minimálne stanovisko rady prokurátorov. „Som si istá, že tu vieme nájsť vhodných kandidátov a vieme ten zákon pripraviť tak, aby nemohlo prísť k politizácii prokuratúry.“

Na margo prezidentkinej správy o stave republiky Ďuriš Nicholsonová uviedla, že hlava štátu v nej veľmi decentne podotkla, že momentálne nie je čas na polarizáciu spoločnosti. Prejav bol podľa Beňovej vyvážený a neboli v ňom politické ataky. Na Záborskú pôsobila správa ľudsky. Správa jej dáva nádej do budúcnosti, že „ťah na bránku“ vlády s prezidentkou bude spoločný.