ONLINE: Slovinsko je aj pre Slovákov, N. Zéland nemá pacienta s vírusom

6:00 V Spojených štátoch za posledných 24 hodín pribudlo 691 úmrtí spôsobených koronavírusom, uviedla v nedeľu večer Univerzita Johnsa Hopkinsa. Chorobe COVID-19 podľa jej databázy v USA podľahlo 110 481 ľudí. Počet potvrdených nákaz vírusom SARS-CoV-2 tu aj počas víkendu rástol tempom zhruba 20 000 denne, pričom dosiahol takmer 1,94 milióna. Známe prípady infekcie v krajine aj v dôsledku výrazného rozšírenia testovacích kapacít pribúdajú už päť týždňov v podstate rovnakým tempom, zatiaľ čo priemerný denný počet obetí za ten čas klesol zhruba na polovicu. Od utorka do piatku bolo každý deň hlásených okolo 1000 úmrtí, v sobotu univerzita evidovala 670 nových obetí nákazy. Štatistika mŕtvych aj nakazených je u USA suverénne najvyššia z celého sveta. Agentúra AFP však pripomína, že hneď v niekoľkých európskych krajinách je pri prepočte na milión obyvateľov počet úmrtí pripisovaných COVIDU-19 vyšší ako v prípade USA.

5:52 Slovinská vláda prijala v nedeľu večer nové pravidlá, ktoré umožnia občanom 17 krajín členských i nečlenských krajín EÚ vstupovať na územie krajiny od pondelka bez obmedzení, informovala podľa TASR agentúra STA. Občania susedného Rakúska, Chorvátska a Maďarska mohli cestovať do Slovinska bez zdravotných obmedzení na základe bilaterálnych dohôd už skôr. Zoznam krajín, ktorých občania môžu voľne prekračovať hranice so Slovinskom, sa teraz rozšíril o Slovensko, Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Island, Lotyšsko, Litvu, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Slovinsko už 15. mája vyhlásilo – ako vôbec prvá európska krajina – koniec epidémie koronavírusu na svojom území. V tejto dvojmiliónovej krajine doposiaľ zaznamenali 1485 infikovaných koronavírusom a 109 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.

5:45 Ministerstvo zdravotníctva Nového Zélandu v pondelok oznámilo, že krajina nemá žiadny aktívny prípad ochorenia COVID-19. Posledný zostávajúci prípad, žena z mesta Auckland, je už 48 hodín bez príznakov a je tak podľa ministerstva považovaná za uzdravenú, uviedla podľa TASR agentúra DPA. Výkonný riaditeľ novozélandského ministerstva zdravotníctva Ashley Bloomfield skonštatoval, že táto osoba už môže opustiť izoláciu. „Je to naozaj dobrá správa pre dotyčnú osobu a povzbudenie pre zvyšok Nového Zélandu,“ povedal. To, že krajina nemá žiadny aktívny prípad po prvýkrát od februára je „dôležitou značkou na našej ceste,“ dodal. Nový Zéland ohlásil posledný nový prípad nákazy novým koronavírusom pred 17 dňami. Krajina od vypuknutia pandémie zaznamenala celkovo 1504 infikovaných a 22 úmrtí. Nový Zéland by mohol zrušiť obmedzenia prijaté v súvislosti s koronavírusom už v stredu, pričom v platnosti by zostali iba prísne hraničné kontroly.