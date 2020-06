Téma interrupcií raz môže rozložiť vládnu koalíciu

Prezidentka upozornila, že zmenám právnej úpravy v rôznych kultúrno-etických témach by mala predchádzať "poctivá spoločenská a odborná debata“ a "empatické počúvanie názorov oponenta“.

„Myslím si, že ak je niečo zlé, tak by sme sa to v tej spoločnosti mali snažiť znížiť na minimum. Najideálnejším cieľom by bolo, aby sa to zlo nekonalo vôbec. Tou našou ambíciou je, aby v spoločnosti umelé ukončenie tehotenstva bolo niečo, čo je pre spoločnosť úplne neprijateľné,“ povedala Anna Záborská v diskusnej relácii televízie Markíza.

Záborská z poslaneckého klubu OĽaNO sa vyhýba odpovedi, či chce zaviesť tzv. poľský model na Slovensku. U našich severných susedov je umelé prerušenie tehotenstva – až na mimoriadne prípady, keď je plod poškodený, tehotenstvo ohrozuje život matky alebo tehotenstvo vzniklo následkom zločinu, teda znásilnenia alebo incestu, a len do dvanásteho týždňa gravidity – zakázané.

Podľa politológa a rektora Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáša Koziaka však bola Záborská vo vyjadreniach veľmi opatrná a diplomatická. „Určite by si želala tzv. poľský model – vyplynulo to z jej reakcií. Mohlo by však vyvolať demonštrácie a ľudí v uliciach,“ zhodnotil politológ.

Téma interrupcií sa pretláča do popredia pravidelne. Koziak vysvetlil, že v tomto volebnom období sa objavuje z viacerých dôvodov. Do parlamentu sa dostalo viacero konzervatívnych politikov, ktorí sú súčasťou vládnucej koalície. „Téma sprísnenia interrupcií je niečo, čo oni považujú za dôležité. Táto vládnuca koalícia je poskladaná z viacerých hodnotovo rôznych skupín,“ pokračoval politológ.

Kým koaličná SaS je liberálna, hnutie Sme rodina a OĽaNO majú viacero konzervatívcov. Politológ si myslí, že práve toto je veľmi slabou stránkou vládnej koalície. „Opozičné strany to využívajú a snažia sa vládnucu koalíciu rozleptať práve hodnotovými otázkami, ako sú interrupcie,“ myslí si Koziak s tým, že v súčasnosti sa bežný občan viac zaoberá ekonomickými otázkami.

Počet interrupcií klesá

Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií počet interrupcií na Slovensku medziročne klesá. Kým v roku 2018 podstúpilo lekársky zákrok 6 024, vlani 5 824 žien.

„Za posledných tridsať rokov rapídne klesá počet žien, ktoré vyhľadávajú interrupcie. Vytvárate tému, ktorá polarizuje spoločnosť,“ reagovala na Záborskú europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).

Podľa politológa práve klesajúca tendencia svedčí o tom, že na Slovensku je systém nastavený dobre. „Fakt, že počet interrupcií klesá, by mal byť znakom, že to u nás všetko funguje a systém je dobre nastavený. Ak by sa však legislatíva sprísnila, bude to kontraproduktívne,“ skonštatoval politológ.

Riešenie hľadajme inde

Europoslankyňa Monika Beňová (Smer) si myslí, že by sa skôr malo hovoriť o zlepšení sociálnej a ekonomickej situácie žien. „Otváraním tejto témy sa ostrakizujú všetky ženy v spoločnosti. Rešpektujeme váš hodnotový pohľad na všetko, ale aj vy musíte rešpektovať pohľad iných ľudí,“ obrátila sa Beňová priamo na Záborskú.

„Máme ženy, ktoré čelia domácemu násiliu a z toho vzniká neželané tehotenstvo. Máme ženy, ktoré majú kopec problémov, aké si my nevieme ani predstaviť, a taká žena často volí tú poslednú možnosť, ktorou je interrupcia. Zásadná chyba v komunikácii je, že keď sa zrušia legálne interrupcie, nenarastú nelegálne. Je to život ohrozujúci stav,“ argumentovala Ďuriš Nicholsonová s tým, že je potrebné v prvom rade zaviesť povinnú sexuálnu výchovu na školách.

Záborská však pripomenula marginalizované skupiny. „Mnohé veci sa nemohli prijať v prorodinnej politike, pretože je tu istá skupina obyvateľstva, ktorá by to zneužívala. Preto sa nemohli zvýšiť napríklad detské prídavky či sociálne dávky. Je tu veľa rodín, kde sa rodičia o deti starajú, odvádzajú i dane, no i napriek tomu ak majú viacej detí, žijú na hranici chudoby,“ odpovedala Záborská.

Podľa Koziaka je od poslancov, ktorí chcú sprísniť podmienky umelého prerušenia tehotenstva, pokrytecké, že prirodzené nástroje na zníženie počtu interrupcií odkladajú a nehovoria o nich. „Napríklad sexuálnej výchovy sa boja ako čert kríža. No práve toto by bola jedna z tých vecí, ktorá by počet interrupcií ešte viac znížila. Chcú riešiť následky, no príčiny nechcú riešiť,“ doplnil politológ.

Beňová vyzýva, aby každý našiel svoju mieru pokory. „Riešime témy, ktoré nie sú také podstatné. Vyzývam aj druhú stranu, ktorá s týmito návrhmi neustále prichádza. Aj vy rešpektujte náš pohľad na svet a nevnucujte nám váš pohľad na svet,“ odkázala Beňová.