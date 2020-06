NAKA pokročila vo vyšetrovaní Tutiho a Papasa

„Obaja sa mali spolčiť s Róbertom L., Jánom B. a Jozefom F. a rozdeliť si naplánované úlohy,“ uviedol hovorca PPZ. Prostredníctvom Černáka mali zabezpečiť trhavinu priemyselného typu. „Tú mal fyzicky obstarať Ján B. Z trhaviny mal s Jozefom F. za účasti ostatných zhotoviť nástražno-výbušný systém,“ pokračoval Slivka.

Spomínaný systém mal Jozef nainštalovať pod sedadlo vodiča vozidla, ktoré používal „Tuti“ Daniš. Po jeho nainštalovaní ho mali až do osudného dňa, sledovať. Ten deň bol 06. júl 1995, kedy do auta nasadol Tuti aj so svojim bratom Jozefom Danišom, prezývaným Papas. Popoludňajšia jazda po Štefanovičovej ulici v Bratislave bola ich posledná. „Približne o 13.38 hod. mal Róbert L. odpáliť nálož a centrom Bratislavy sa ozval masívny výbuch. Jeho vysoký expanzný účinok mal za následok rozsiahlu devastáciu tiel oboch bratov, ktorí nemali šancu prežiť,“ dodala polícia.