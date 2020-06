Škandál na košickej radnici: Dvadsať eur na hodinu. Je to v poriadku?

„V mailovej schránke mi pristálo toto,“ okomentoval fotografiu Djordjevič, ktorý v minulosti poukázal aj na zvláštne čerpanie reprezentačného fondu primátora. Fotografiu poslancovi niekto poslal z neznámej adresy a bez podpisu.

E-mail, v ktorom sú zabielené mená odosielateľa aj príjemcu, písal v utorok 2. júna niekto z referátu styku s médiami. Z komunikácie vyplýva, že obe strany sa poznajú.

„Ahoj, Lacko, po konzultácii s kolegyňou by sme mali urobiť menšie zmeny v tvojej DOVP. Náplň činnosti bude poradenská činnosť v oblasti externej vizuálnej komunikácie. Sadzba: 20 eur/hod. s tým, že si budeš písať dvakrát toľko hodín. Bude to takto v poriadku?“ píše sa doslova v e-maile o dohode o vykonaní práce, ktorý bol okrem „Lackovi“ poslaný aj ďalšej pracovníčke košickej radnice. Podľa takejto dohody by za desať hodín napísal konkrétny človek 20 a namiesto 200 by si účtoval 400 eur. Aké činnosti sa od dodávateľa očakávali, v tejto chvíli nie je jasné.

„Celý čas hovorí Polaček o transparentnosti. Odkedy začal s volebnou kampaňou na primátora Košíc pred dvoma rokmi, toto slovo používa pravidelne. Takto ale transparentnosť nevyzerá, je to výsmech všetkých Košičanov,“ hnevá Djordjeviča.

Kópia e-mailu bola určená vedúcej kancelárie primátora, ktorá podľa hovorcu mesta Košice Vladimíra Fabiana primátorovi o tom povedala ešte v utorok popoludní.

„Keďže zamestnankyňa referátu obsah e-mailu nedokázala hodnoverne vysvetliť, rozhodol sa vyvodiť dôsledky a ukončil pracovný pomer. Primátor si zároveň vyžiadal všetky dokumenty, ktoré sa mali týkať spomínanej zmluvy. Po prešetrení bolo zistené, že neexistuje žiadna podpísaná zmluva alebo návrh, o ktorom sa v e-maile píše. Vedenie mesta sa výrazne ohradzuje a odmieta praktiky, ktoré boli zverejnené v predmetnom maile,“ reagoval Fabian.

Radnica rozviazala pracovný pomer s pracovníčkou, ktorá e-mail posielala, dohodou a bez nároku na odstupné. Pravda ju oslovila, nereagovala však ani na SMS správy ani na telefonáty.

„Okamžité ukončenie pracovného pomeru je pre mňa prekvapením, avšak možno to nebol prvý prešľap,“ reagoval na kroky radnice Djordjevič, podľa ktorého by mali právnici magistrátu posúdiť, či došlo, alebo nedošlo k porušeniu zákona. Radnica nereagovala na otázku, či prijme opatrenia, aby do budúcnosti zabránila podobným praktikám.