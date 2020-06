Posty vo verejnej správe sú večná korisť politikov

VIDEO: Peter Pellegrini o tom, že jedno z kritéri úspechu pri výbere môže byť aj otázka na uchádzača, či je veriaci.

Noví prednostovia majú byť predĺženou rukou ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ale všetci ich podriadení už budú údajne apolitickí odborníci. Napriek výhradám aj z radov koaličných partnerov trvá premiér na svojom. Odborník na štátnu správu Ľubomír Plai však upozorňuje, že premiér len pokračuje v rozbehnutom vlaku politizácie a zmena vládnutia, ktorú deklaruje, vyzerá inak.

Prednosta zodpovedá za riadny chod okresného úradu. Za fungovanie jednotlivých oddelení, či už školských, environmentálnych, pozemkových, či katastrálnych, budú zodpovedať ich jednotliví šéfovia, ktorých vymenuje prednosta. Práca prednostu je dôležitá aj preto, že ako manažér zabezpečuje chod úradu, od ktorého je priamo závislé aj zlepšovanie kvality verejných služieb. Prednosta vlastne koordinuje prácu všetkých organizačných jednotiek okresného úradu, a preto to musí byť kvalifikovaný manažér, ktorý vie efektívnejšie, hospodárne organizovať prácu svojich zamestnancov a dosahovať stanovené ciele.

Premiér Matovič tvrdí, že po 70 rokoch dopraje úradníkom apolitizáciu. „Myslím si, že je to transparentný a veľmi vznešený cieľ. Doteraz bolo zvykom, že politické strany po vyhratých voľbách vymenili až desaťtisíc ľudí v štátnej správe, a my sme povedali, že vymeníme len 72 ľudí, ktorí budú predĺženou rukou ministra vnútra, a ostatným doprajeme apolitickosť. A práveže tých ľudí, ktorí tam dnes sú, a ich jediná legitimácia je, že majú nejakú správnu farbu straníckej knižky, odtiaľ bez hanby vyhodíme,“ povedal predseda vlády po piatkovej správe prezidentky o stave republiky. Zároveň deklaroval, že jeho poslanecký klub bude o tom v najbližšom čase verejne informovať.

Pochybnosti nad premiérovým zámerom už vyjadrili aj koaliční partneri. Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová povedala, že chce presadzovať, aby sa funkcie prednostov okresných úradov obsadzovali transparentným výberovým konaním. Jej stranícky kolega Juraj Šeliga zas dodal, že namiesto transparentnosti si „jedna strana vytvorila vlastné komisie s vlastnými pravidlami, ktoré rozhodujú o tom, kto bude ovládať ktorý úrad“.

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár v tom problém nevidí, ale na odplatu žiada, aby všetky stavebné úrady boli obsadené jeho nominantmi. Predseda SaS Richard Sulík deklaroval, že sa k téme vyjadrí až po diskusii na úrovni koaličnej rady. Tá sa mala stretnúť v pondelok večer, závery rokovaní však do uzávierky neboli známe.

Za kritikou svojich koaličných partnerov Matovič vidí ich vlastnú chamtivosť. „Keď kritika z niektorých strán koalície zaznela, tak len preto, že chceli fungovať štandardným spôsobom. To ale ja nedovolím. Niektorí sú z toho možno trošku nervóznejší, ale ja verím, že to ustojím a okresné úrady od politiky odstrihneme,“ tvrdí Matovič. „Niektoré politické strany začali vyjednávať, že by chceli svojich nominantov upratať na okresné úrady. Keď som sa to dozvedel, buchol som po stole a povedal, že nebude nič také,“ doplnil.

Prednostov zháňajú cez rodiny

Netransparentnosť pri výbere šéfov okresných úradov už kritizuje aj opozícia, ktorá žiada vypísanie riadnych výberových konaní. „Nedá sa mlčaním prechádzať fakt, že občania krajiny sú dennodenne klamaní, zavádzaní a že neplatí nič, čo im bolo pred voľbami sľubované,“ vyhlásil podpredseda Národnej rady Peter Pellegrini spolu so svojím straníckym kolegom Matúšom Šutajom Eštokom (obaja Smer).

„Mali by sa vyberať na základe odborných výberových konaní, aby sa naozaj mohol prihlásiť každý. Počúvam historky, že poslanci za OĽaNO týchto ľudí zháňajú po ulici, cez svojich známych a cez rodiny, aby im boli blízki. To je vrchol amaterizmu. Ak to tak chcú spraviť, nech rovno férovo povedia: oklamali sme vás, a vedeli sme, že ak získame moc, krajinu si rozdelíme. Nie sa hrať na transparentných a spravodlivých a svojich ,odborníkov’ si vyberať na základe politickej príslušnosti či kamarátov z detstva,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že by nemalo platiť heslo „vyhraj voľby, môžeš všetko“.

Pellegriniho slová predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš označil tragikomické. „Pre bývalú vládu boli okresné úrady len politické trafiky a predĺžená ruka korupcie v regiónoch. Hnutie OĽaNO na tieto pozície vyberá čestných a odborne zdatných ľudí,“ reagoval Šipoš k Pelleginiho vystúpeniu.

Začarovaný kruh

Bývalý šéf Úradu pre štátnu službu Ľubomír Plai hovorí, že tieto úradnícke miesta garantujú poskytovanie a dostupnosť verejných služieb vrátane zdravotníctva, stavebných úradov, katastra a ďalších vecí, ktoré občania každý deň potrebujú. Prednosta okresného úradu preto musí byť manažér, ktorý vie riadiť ľudí a disponuje všetkými schopnosťami potrebnými na riadny výkon svojej práce. Deliaca čiara medzi politickou a odbornou manažérskou zodpovednosťou je preto závislá od toho, ako sa občania zaujímajú o efektívne fungovanie verejnej správy.

„Politici sa o štyri roky zasa vymenia, ale úradníci musia fungovať ďalej. Tá administratívna pamäť musí byť neprerušená politikmi, ktorí tam chcú vlastných ľudí," upozorňuje Plai s tým, že ani pri kvázi výberovej komisii nie je isté, že výber bude nestranný.

Podľa Plaia je v súčasnosti vhodný čas na zmenu, aj vzhľadom na to, že vláda má ústavnú väčšinu a mohla by niektoré zmeny zakotviť aj do ústavy. „Matovičov argument o očistení štátnej správy je len pokračovaním začarovaného kruhu. Prekvapuje ma ale aj kritika pána Pellegriniho, pretože doteraz sa to vždy robilo len politicky. Všetci úradníci boli zavesení na šnúrkach od politických gatí týchto ľudí,“ zdôraznil bývalý šéf Úradu pre štátnu službu.

Výber štátnych úradníkov by mala preto podľa Plaia robiť nezávislá inštitúcia alebo profesionálna personálna agentúra. "Ľudia v štátnej správe sú permanentne ako na ihlách, lebo už pred voľbami čakajú, kto vyhrá a kto ich vymení. To nevytvára žiadny výhľad na lepšiu budúcnosť. To nemá negatívny vplyv len na okresné úrady, ale to prepolitizovanie sa dotklo všetkých verejných úradov. Stačilo by povedať politikom, že ak sa nevzdajú štýlu, že úrady patria tomu, kto vyhral voľby, už nedostanú vo voľbách hlas,“ dodal Plai.