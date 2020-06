Otváranie škôl pokračuje, budú sa môcť vrátiť aj starší žiaci

Do škôl sa budú môcť od 22. júna vrátiť aj žiaci od 6. po 9. ročník základných škôl (ZŠ), rovnako aj stredoškoláci. Bude to podobné, ako to je v prípade materských škôl a pri žiakoch 1. až 5. ročníka ZŠ, teda na báze dobrovoľnosti. V utorok to oznámil počas tlačovej konferencie premiér Igor Matovič (OĽaNO).