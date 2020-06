Prietrž mračien zaliala Víťaz, zatopila pivnice domov a záhrady

VIDEO: Počasie vyčíňalo v obci Víťaz.

Obyvateľom prevažne nových rodinných domov odčerpávali vodu až do polnoci a blato z miestností a zo záhrad odstraňovali ešte v utorok dopoludnia. Pri odstraňovaní následkov si navzájom pomáhali rodiny, susedia, ale aj členovia dobrovoľného hasičského zboru z obcí Víťaz, Široké a Ovčie.

Kritické chvíle zažila Martina Ondášová, ktorá mala v dome dve deti, Damiána a Karin. „My sme boli prvá zastávka, keď sa vyvalila prvá vlna do záhrady. Mala som zaparkované auto na moste, ktorý sa začal kývať. Keďže som nevedela, čo sa bude diať ďalej, rýchlo som deti chytila, preniesla ich rýchlo do auta a odviezla k rodičom. Potom som sa cez záhradu dostala späť k domu a zachraňovala, čo sa dalo,“ uviedla Ondášová, podľa ktorej spôsobilo problém aj zúžené koryto a voda sa preto vyliala.

„Pršalo už od približne 17. hodiny, ale nebol to silný dážď. Až okolo pol siedmej prišla silná prietrž, fúkalo a bola aj búrka. Všetko sa to udialo v priebehu asi polhodiny. Našťastie chýbalo iba pár centimetrov, aby sa voda dostala do domu, ale obávala som sa,“ poznamenala Ondášová, ktorej prišla pomôcť s čistením od bahna celá rodina. Jej sused prišiel o betónový plot, ktorý silná voda prevalila. „Neviem ani, či ho ešte budem vedieť dať naspäť. Záhrada je plná bahna, takže sme prišli aj o úrodu,,“ konštatoval nešťastný majiteľ.

Voda zatopila aj miestne pohostinstvo. „Rýchlo sme skladali stoly a stoličky na vyššie miesto. Odstraňovali sme bahno asi až do polnoci, teraz čistíme steny, ale asi ich budeme musieť vymaľovať. Voda bola asi do výšky 30 centimetrov, odhadovala Lucia Uličná, majiteľka pohostinstva.

Vyliatie potoka sa podľa starostu obce Víťaz Jána Baloga dotklo približne 20 rodinných domov alebo záhrad. „Následky búrky si odstraňovali ľudia sami a pomáhali aj dobrovoľní hasiči. Na obecnom majetku sme nezaznamenali žiadne škody,“ konštatoval Balog.