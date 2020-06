Vysvedčenia si žiaci vyzdvihnú už osobne

O týždeň a pol sa do tried môžu vrátiť už všetci žiaci základných a stredných škôl. „Je to symbolicky, aby si aspoň takto deti školu v tomto školskom roku užili,“ skonštatoval premiér Igor Matovič (OĽaNO). Školstvo sa tak stalo súčasťou záverečného, veľkého uvoľňovania opatrení. Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie o tom rozhodlo konzílium odborníkov. Školy sa tak otvárajú do konca roka na sedem pracovných dní. Dochádzka do školy nebude opäť povinnosť, ale iba možnosť.

„Predpokladáme, že tento čas školy využijú na odovzdávanie vysvedčení, učebníc a ukončenie ročníka a žiaci využijú čas, aby sa poďakovali svojim učiteľom. Nebudeme odporúčať žiadne skúšanie či testovanie,“ uistil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Od 15. júna čakajú v súčasnosti otvorené škôlky a školy zmeny. „Limity počtu detí v škôlkach a v triedach škôl nebudú. Zákaz zmiešavania detí v triedach už bude len vo forme odporúčania, takže budeme môcť mať kompletné triedy podľa počtov žiakov,“ vymenoval minister. Doteraz mohlo byť v skupine maximálne 15 škôlkarov a 20 školákov. Prevádzka školy sa predĺži z deviatich na desať hodín. Povinné meranie teploty sa mení na odporúčané. „Skôr náhodné, podľa vstupu jednotlivých žiakov do školy. Je zrušené aj vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre škôlky, ale zostáva v platnosti čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprišlo do kontaktu s osobou chorou na COVID-19,“ spresnil minister.

Od polovice júna sa tiež ruší zákaz besiedok, posedení a iných podobných hromadných akcií, budú sa riadiť podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Zrušený bude aj desaťminútový limit na zotrvanie rodiča v priestore školy a nebude platiť ani zákaz zhromažďovania sa ľudí pred školou. „Pridáva sa povinnosť zverejniť oznam na vchodové dvere školy, za akých podmienok nemôže žiak nastúpiť do školy,“ dodal Gröhling.

Ako budú materské a základné školy fungovať v lete, plánuje rezort spresniť počas tohto týždňa.

Stredné školy sa posledné dni v škole pokúsia využiť užitočne. „Určite to nebude o učení. Porozmýšľame, čo budeme robiť, aby to malo trošku zmysel, ale myslím si, že sa budeme aj so žiakmi rozprávať sa o tom, ako bežali posledné tri mesiace, čo to prinieslo, a budú sa riešiť praktické veci ako odovzdávanie učebníc a vysvedčení,“ uzavrel Jozef Škorupa, predseda Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií.