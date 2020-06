Fico ponúkol Pellegrinimu miesto predsedu Smeru

Pre Pravdu to potvrdil hovorca strany Ján Mažgút. Ponuka však nie je celkom nová, Pellegrini ju dostal už pred niekoľkými dňami. Podľa ponuky by sa Pellegrini stal predsedom strany a Fico by sa stiahol na pozíciu predsedu alebo prezidenta Nadácie Alexandra Dubčeka.

Pellegrini by mal byť podľa dohody predsedom so všetkými kompetenciami a právomocami.

Mažgút ďalej pre Pravdu povedal, že Pellegrini nedostal termín, do ktorého by sa mal k ponuke vyjadriť. „Je to na jeho zvážení a rozhodnutí,“ dodal Mažgút.

Podľa našich informácií Pellegrini zatiaľ na túto ponuku nereagoval.