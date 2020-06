Kaliňák: Škoda. Peter vyzýval na diskusiu a nikdy na ňu neprišiel

„Neviem, čo na to teraz povedať. Je to určite škoda. Jednou z hlavných výsad Smeru bola jeho absolútna jednota. V súvislosti s tým, že ústavná väčšina je dnes používaná na popieranie základných práv a slobôd v tejto krajine, je jednota o to dôležitejšia. Priznám sa, že nerozumiem tomu, prečo sa nerozprávali. Peter hovoril stále o tom, že chce vo vedení strany začať diskusiu o vízii, ale nakoniec to vzdal. To je škoda. Určite mal diskutovať,“ povedal pre Pravdu podpredseda Smeru Robert Kaliňák.

Kaliňák popiera, že by vedenie Smeru, či jeho predseda odmietala s Pellegrinim komunikovať. „To určite nie je pravda. Nechcem sa o tom hádať. Ale veď Peter hovoril, že chce prísť s nejakým návrhom a ja som ho nepočul. Celý čas cez médiá vyzýval k diskusii, ale nikdy na ňu neprišiel. Tak môže len ťažko začať diskutovať, keď neprídete na stretnutie. Keď niečo chcete, musíte iniciovať stretnutie a vydebatovať to. My sme všetci na to čakali. Aj ja som sa snažil s Petrom spojiť a nepodarilo sa mi to. Ak cítil Robert Fico, že čas plynie, tak sa nejaký návrh snažil dať on,“ priblížil niekdajší minister vnútra.

Ponuka na prevzatie funkcie predsedu s ponechaním si časti vplyvu pre Fica bola podľa exministra dobrá ponuka. „Určite to bola dobrá ponuka. Samozrejme každá dohoda je vždy výsledkom kompromisu. Tá silná a zásadná zmena Pellegriniho postavenia voči zvyšku strany by bola zásadná. Odísť z postu predsedu bola od Fica silná ponuka. Diskusia, ktorá mala riešiť technické otázky, smerovala skôr k štandardným veciam ako smerovanie strany. Počul som, že zaznela otázka práva veta ku kandidátke, ale to určite nezaznelo.“ zdôraznil Kaliňák.

Nová konkurenčná sociálnodemokra­tický strana podľa neho nebude k prospechu sociálnej politiky na Slovensku. „Atomizácie nikdy nie je dobrá. Vždy sme boli zástancovia jednotného Smeru. To sa ukázalo ako neúspech pravice, ktorý sa delila na viac a viac strán. Smer spájal politické strany od stredu doľava, čo bolo asi nejakých šesť strán. Takže to je cesta, ktorá bola správna. Nikdy nebolo na prospech, ak sa vzájomne vybíjajú strany rovnakého politického smerovania. Nedá sa na to povedať nič iné, ako to, že je to škoda,“ dodal Kaliňák.