Napĺňanie fondu pomoci škrípe, Matovič už ďalšiu výplatu neposlal

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sľúbil, že bude do Fondu vzájomnej pomoci posielať celú výplatu, kým "boj s koronou nevyhráme". Poslal len jedinú, za marec. Ďalšia neprišla. Vyplýva to zo stavu transparentného účtu k 9. júnu, ktorý má fond zriadený v Štátnej pokladnici. Kým sa nezačnú peniaze aj rozdeľovať, nebudem nikomu vyčítať, že neprispieva, povedal premiér.

Vytvorenie Fondu vzájomnej pomoci ohlásil premiér spolu s koaličnými partnermi 1. apríla. Fond mal určitým spôsobom nahradiť zníženie platov politikov, ktoré pôvodne sľúbili strany naprieč politickým spektrom v parlamente, kým nezistili, že tento krok by ovplyvnil nielen platy politikov, ale aj ďalších verejných funkcionárov.

Matovič uviedol vznik fondu týmito slovami: „Chceme ukázať našu spolupatričnosť s ľuďmi, a to, že nás mrzí, že nedokážeme priamo zákonne pomôcť každému, chceme nahradiť tým, že sme sa rozhodli na úrade vlády zriadiť Fond vzájomnej pomoci, ktorým sa budeme snažiť riešiť práve tie individuálne životné príbehy. Fond vzájomnej pomoci bude fond, do ktorého budú prispievať naši koaliční poslanci, naši koaliční ministri aj iní ľudia, ktorí s nami spolupracujú, každý slobodne, podľa svojho uváženia,“ povedal na tlačovej besede.

„Vzdávam sa celého môjho premiérskeho platu a budem ho odvzdávať do tohto fondu, dokedy boj s koronou nevyhráme,“ prisľúbil premiér.

Optimistický bol aj šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár: „Vytvoríme zoznam a tam každý jeden človek uvidí tú osobnú mieru solidarity s ľuďmi, akým spôsobom je ten poslanec alebo prípadne člen vlády ochotný pomôcť obyčajným bežným ľuďom, lebo bude vedieť, akou sumou prispel. Som pevne presvedčený, že to je najrýchlejšie riešenie, najlepšie možné a bude adresné“.

Členovia vlády sa prispievať nehrnú

U členov vlády tieto slová odozvu zatiaľ príliš nenašli. Za premiéra poslala výplatu jeho manželka Pavlína, za marec vo výške 1 491,20 eura s dovetkom „Prva vyplata premiera IM“. Bola prvá a zatiaľ posledná. Pravidelne prispieva minister školstva Branislav Gröhling (SaS), na účet nabehla jeho výplata za marec (1 349,30 eura) aj apríl (2 349,30 eura). Vicepremiérka Veronika Remišová poslala v apríli 1000 eur, vicepremiéri Richard Sulík (SaS) a Štefan Holý (Sme rodina) nič. Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) a minister zahraničných vecí Ivan Korčok prispeli v apríli každý tisíckou, Milan Krajniak (Sme rodina) dvakrát po tisíc eur (v apríli a máji). Nikto ďalší z ministrov neprispel.

Poslanci tiež zabúdajú

Peniaze od poslancov OĽaNO, ktorí fond najviac propagovali a v poslaneckom klube sa dohodli na príspevku 500 eur z platu, v apríli chodili takmer vzorne (len šiesti nedali), v máji však už prúdili pomenej. Na transparentnom účte k poslednému pracovnému dňu mája chýbali alebo sa nedali identifikovať príspevky od 24 poslancov. Medzi tými, ktorí prispeli v apríli, ale už nie v máji, boli zo známejších mien napríklad tenista Karol Kučera či zabávač Jozef Pročko. Na druhej strane, Anna Remiášová dala aj v apríli, aj v máji z poslaneckého platu po 1000 eur a Romana Tabák si aprílovou platbou 1500 eur „predplatila“ príspevok na tri mesiace.

Matovič zatiaľ nikomu nič nevyčíta

Najväčším prispievateľom do fondu, v ktorom bolo k 9. júnu 657 056,60 eura, tak zostáva podnikateľ Milan Filo, ktorý vložil na účet 500-tisíc eur. Slabne aj prúd peňazí od bežných darcov, ľudí či podnikateľov.

Fond sa zatiaľ len napĺňa, neboli z neho vyplatené žiadne peniaze. Úrad vlády zatiaľ len hľadá spôsob, ako bude pomoc distribuovať ľuďom.

„Kým nie je spustený mechanizmus prerozdeľovania peňazí z Fondu vzájomnej pomoci, nikomu nebudem vyčítať, že do fondu neprispieva. Keď budeme vidieť, že to funguje, potom bude na mieste aj výčitka, že niektorí koaliční poslanci či ministri neprispievajú," uviedol nedávno Matovič podľa agentúry SITA. Pri otázke, kedy sa budú tieto peniaze prerozdeľovať, odporučil obrátiť sa na vedúceho úradu vlády Júliusa Jakaba, ktorý má tuto agendu na starosti. „Túto otázku smerujte na neho. Ja som nekontroloval nijakého poslanca alebo ministra, či do tohto fondu nejakým spôsobom prispel," dodal Matovič.

Prispievať do fondu už skôr odmietli politici opozičných strán.