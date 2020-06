Baránek: Rozchod je pre Pellegriniho politicky ľahšou cestou

Expremiér Peter Pellegrini v Banskej Bystrici oznámil, že opúšťa stranu Smer. Netají založenie vlastnej, no zatiaľ nenačrtol, v akej zostave by mala byť. Politický analytik Ján Baránek hovorí, že ešte je na to príliš skoro. Predpokladá však, že v budúcnosti sa v rámci spolupráce zameria prevažne na liberálov.

Pellegrini oznámil odchod zo Smeru. Takýto krok sa od neho očakával už dlhšie, ale aj tak – nie je to unáhlené rozhodnutie?

Asi tam už nebola vôľa urobiť kompromis. Pellegrini zrejme začne na zelenej lúke, odpútaný od minulosti Smeru. Neviem, či ráta s predčasnými voľbami a chce mať čas na vytváranie štruktúr. Jeho ďalšie zotrvávanie v Smere by sa však mohlo zdať ako nejaká nerozhodnosť.

Robert Fico mu predtým ponúkol miesto predsedu strany. Prečo to podľa vás nezabralo?

Ide o to, akou formou tá ponuka prišla a či mala podmienky. To sú veci, do ktorých nevidíme, takisto nepoznáme rozloženie síl na sneme. Pellegrini sa možno obával, že by stále zostal pod vplyvom pozadia Smeru. Toto je preňho politicky ľahšia cesta. Uvidíme, či to bude jednoduchšie aj s preferenciami a podporou od ľudí.

Nešlo od Fica len o prázdne gesto?

Možno to urobil alibisticky, aby mohol povedať, že sa snažil.

Aký to celé bude mať vplyv na Smer? Pôjde o veľké „zemetrasenie“?

Môže byť naozaj silné. Neodvažujem sa teraz tipovať, ale nie je to taký jednoduchý rozchod, ako keď odišiel Marek Maďarič (odišiel zo Smeru po vražde novinára Jána Kuciaka v októbri 2018 – pozn. red.). Toto je iná, vyššia kategória.

Pellegrini chce založiť vlastnú stranu. Jej názov ani mená, ktoré by v nej mali figurovať, však zatiaľ prezradiť nechce. Čím to je?

Teraz je to úplne jedno, ešte je skoro. Podstatné sú jeho slová, že odchádza. K banskobystrickému krídlu, ktoré mu prejavilo podporu a už predtým sa vyjadrilo, že pôjde s ním, sa pridajú aj ďalší prívrženci.

Aké má podľa vás, už osamostatnený, šance?

Potenciál určite má. Neviem to kvantifikovať, ale prieskum, ktorý mu nedávno ukázal cez dvadsať percent, by som do úvahy nebral.

Viete si predstaviť spoluprácu jeho strany so Smerom?

Určite áno. Druhá vec je, či si to vie predstaviť on. Myslím si, že jeho voliči by s tým problém nemali.

Môže sa stať, že by boli vo vzájomnej opozícii?

Áno, najmä pred voľbami – v rámci konkurenčného boja.

Kde by mohol Pellegrini hľadať potenciálnych politických partnerov?

Skôr v tých liberálnych vodách, v konzervatívnych a kresťanských jednoznačne menej.