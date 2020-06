Politici reagujú na tragédiu vo Vrútkach, násilie na školách odsudzujú

Prezidentka SR Zuzana Čaputová cíti obrovský smútok a žiaľ nad tragédiou, ktorá sa odohrala vo Vrútkach. Uviedla to na sociálnej sieti. Napísala tiež, že telefonovala s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO), ktorý ju podľa jej slov informoval, že situácia je pod kontrolou.

„Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine obete útoku a podporu všetkým zraneným deťom, učiteľkám a policajtom. Nerozumiem a nepoznám pozadie tohto šialeného útoku,“ uviedla na sociálnej sieti. Hlava štátu vyjadrila podporu všetkým učiteľkám, učiteľom, policajtom, deťom a ich rodičom, ktorí zažili ťažké chvíle strachu. „Myslím na vás. Nech je v tejto chvíli naša solidarita s vami aj prejavom odmietnutia násilia v akejkoľvek podobe,“ dodala.

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) vyjadril pozostalým tragédie vo Vrútkach úprimnú sústrasť. Uviedol to vo štvrtok na stretnutí Vyšehradskej štvorky v českých Ledniciach. Blázni medzi nami žijú a takýmto situáciám nedokážeme zabrániť, ale minister vnútra letí na miesto činu a pevne verím, že potom nás bude informovať podrobnejšie, dodal Matovič.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vyjadril úprimnú sústrasť a skoré uzdravenie zraneným a dotknutým osobám. „Akékoľvek formy násilia sú neprípustné. O to smutnejšie je, ak sa udejú na školskej pôde,“ dodal.

Minister vnútra Roman Mikulec(OĽaNO) na sociálnej sieti vyjadril pozostalým úprimnú sústrasť, zraneným deťom, policajtom a ďalším zamestnancom školy praje skoré uzdravenie. „O celú situáciu sa intenzívne zaujímam od prvého momentu a verím, že budem vedieť viac po príchode na miesto tragédie,“ dodal.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) odsudzuje tento násilný čin, ktorý si vyžiadal obete na ľudských životoch a viacerých zranených, medzi ktorými sú aj deti. „V týchto chvíľach smeruje predseda NR SR na miesto tragédie do Vrútok,“ informovala kancelária predsedu parlamentu.

„Som v duchu s rodinami obetí útoku vo Vrútkach. Som v duchu aj so všetkými učiteľmi, ktorí poctivo napĺňajú svoje náročné a záslužné poslanie a musia byť šokovaní skutkom, za ktorý ich kolega zaplatil životom. Som v duchu aj so všetkými rodičmi, ktorí každé ráno vyprevádzajú svoje dieťa do školy a veria, že sa im zdravé vrátia domov. Deti, rodičia aj učitelia si zaslúžia pocit bezpečnosti a my preň musíme urobiť maximum,“ uviedol Peter Pellegrini (Smer).

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová tiež odsudzuje tento brutálny čin. Zároveň vyjadrila ľútosť a zármutok nad tragédiou, pri ktorej prišiel o život zástupca školy.

„Je to veľká tragédia pre mesto, školu, ale aj celú okolitú spoločnosť. O to viac, že útok sa stal v škole a jeho svedkami boli aj žiaci. Chcela by som vyjadriť úprimnú sústrasť príbuzným a blízkym obete. Želám si, aby sa zranení čím skôr zotavili ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke. Zatiaľ nie je známa príčina útoku, no dôrazne odmietam akékoľvek formy násilia,“ uviedla Jurinová na sociálnej sieti.

Podpredseda parlamentu a strany Za ľudí Juraj Šeliga uviedol, že je to strašná tragédia a myslí na obete a ich pozostalých.

„Vrútky som s vami. Je mi nesmierne ľúto, čo sa stalo a vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorých sa táto tragédia týka. Školy sú tým posledným miestom, kde má úradovať nenávisť a zlo,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

„Brutálny“ útok na základnej škole vo Vrútkach odsúdila aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). „Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorí boli zasiahnutí touto tragickou udalosťou. Bezpečnosť našich detí a vyučujúcich v školách musí byť pre štát najvyššou prioritou,“ napísala na sociálnej sieti.

Sústrasť pozostalým obete vyjadrila aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). „Veľmi smutné. Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým obete. A želám skoré uzdravenie zraneným, na tele aj na duši. Pedagógom a deťom zo školy prajem veľa síl, aby sa s touto tragédiou dokázali vysporiadať,“ uviedla v statuse na sociálnej sieti.

Na tragédiu reagoval statusom aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). „Obrovská tragédia! Úprimnú sústrasť pozostalým, buďte silní,“ napísal.

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) vyjadrila úprimnú sústrasť všetkým učiteľom, žiakom a ich blízkym. „Dúfam, že nájdu dostatok vnútorných síl, aby čo najskôr prekonali bolesť, ktorú im táto tragédia spôsobila. Zároveň verím v čo najrýchlejšie vyšetrenia a najmä prijatie takých opatrení, aby sme sa v budúcnosti podobným bolestivým udalostiam vyhli,“ reagovala na sociálnej sieti.

„Vrútky, sme s vami,“ napísali zástupcovia strany Progresívne Slovensko.

Súcit s pozostalými obetí tragédie vyjadrila aj Miriam Lexmann (KDH/EPP). „V myšlienkach vo Vrútkach, v modlitbe za obete, zranených, účastníkov tragédie a ich rodiny. Je mi to veľmi ľúto, sme s vami!“ napísala.