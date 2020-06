Učitelia a školník bránili žiakov holými rukami. Jeden za to zaplatil životom

Dvadsaťdvaročný útočník vtrhol vo štvrtok dopoludnia do školy vo Vrútkach. Rozbil dvere a vbehol pravdepodobne do najbližšej triedy. Pri obrane detí zahynul zástupca riaditeľky. Útočník nožom zranil aj dve deti, učiteľku a školníka. Zaútočil aj na policajtov, pri zásahu ho zastrelili.

Dvadsaťdvaročný útočník vtrhol vo štvrtok dopoludnia do školy vo Vrútkach. Rozbil dvere a vbehol pravdepodobne do najbližšej triedy. Pri obrane detí zahynul zástupca riaditeľky. Útočník nožom zranil aj dve deti, učiteľku a školníka. Zaútočil aj na policajtov, pri zásahu ho zastrelili. Autor: Eva Štenclová , Pravda

Šokujúca udalosť sa stala vo štvrtok krátko po desiatej doobeda. Dvadsaťdvaročný muž útočil v Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach. Do budovy školy vnikol tak, že rozbil sklenenú výplň na vchodových dverách a vtrhol zrejme do prvej triedy, na ktorú natrafil. Podľa informácií Pravdy išlo o štvrtákov, desaťročné deti. Keď do triedy vstúpil, povedal „kuk“ a vybral sa rovno k nim. Oháňal sa nožom. Dve z detí poranil.

Pichal a rezal. Učiteľka sa snažila žiakov brániť. Kričala. Útočník sa teda zameral na ňu. S holými rukami nemala šancu, útočník ju dorezal. Život jej zrejme zachránil zástupca riaditeľky. Sám však za svoju odvahu zaplatil životom.

"Zástupca vtrhol do triedy, bránil deti aj kolegyňu, lenže ten šialenec mu zasadil smrteľnú ranu,“ povedal pre Pravdu zdroj blízky škole. Do triedy ho pravdepodobne privolal krik detí aj kolegyne. S dorezanými rukami skončil aj školník, ktorý tam pribehol a snažil sa pomôcť.

Agresor pred ním napokon začal utekať. Nakrátko zmizol medzi panelákmi na sídlisku. To už prišli na miesto tragédie aj policajti. Začali útočníka prenasledovať. Dobehli ho pri budove neďalekej posilňovne. „Strieľali. Najskôr na výstrahu, no keď nereagoval, namierili na neho,“ povedal náš zdroj s tým, že v ostatných triedach sa počas vyčíňania šialenca učiteľky so žiakmi zamkli. Ostali tam, až kým za nimi neprišli psychológovia. Postupne sa ku škole začali zbiehať aj mnohí vystrašení rodičia, aby vzali svoje deti do bezpečia.

Očití svedkovia

Vrútkami tragický čin otriasol. V meste s takmer osemtisíc obyvateľmi a dvoma základnými školami sa vo štvrtok hovorilo len o útoku na Ulici M. R. Štefánika. Zvedavci sa zhŕkli okolo miesta označeného policajnými páskami, kde ešte niekoľko hodín po udalosti ležalo už nehybné telo vraha. „Takéto veci sa stávajú v amerických filmoch a nie u nás,“ debatovala rozrušene skupinka miestnych. „Ten útočník bol až do deviateho ročníka spolužiakom môjho známeho. Išlo vraj o nekonfliktného chlapca, nikdy nerobil problémy,“ poznamenala rozčarovaná Vrútočanka.

Jedna z očitých svedkýň sa z toho, čo videla, nevedela spamätať. „Išli sme s príbuznou a jej dvomi malými deťmi po sídlisku, keď sme zrazu zbadali policajtov, ktorí po niekom strieľali. Najskôr trikrát do vzduchu, potom na toho človeka. Rýchlo sme zobrali deti a utekali sa s nimi skryť do neďalekej budovy. Od strachu sme sa triasli. Matka detí sa v strese rozplakala.“

Peter Gašparovič je starý otec desaťročného Alexandra, ktorého útočník porezal na ramene a bruchu. „Vnuk je už po operácii, mimo ohrozenia života. V nemocnici si ho ale ešte nechali na pozorovanie,“ povedal pripomínajúc, že to, čo sa udialo, nie je normálne. „Dieťa ide ráno, nič netušiac, do školy a tam zažije takúto traumu. V akom svete to žijeme?“ reagoval zhrozene.

Vrútocký primátor Branislav Zacharides potvrdil, že útočník bol bývalý žiak školy. Nikdy ho však nevnímali ako problémového. „Incident si škola nevie spojiť s nejakou udalosťou z minulosti ako nejaký revanš či niečo podobné,“ poznamenal.

Potvrdil, že v piatok majú žiaci riaditeľské voľno až do odvolania. „Začiatkom budúceho týždňa si spoločne sadneme, prejdeme si všetky záležitosti a rozhodneme, ako dlho ešte necháme školu zatvorenú,“ dodal Zacharides.

Policajti strieľali

Policajný prezident Milan Lučanský vysvetlil, že do školy vnikol jej bývalý žiak. „Smrteľne zranil zástupcu riaditeľa a vbehol do triedy po pravej ruke. Tam ťažko zranil učiteľku a dvoch žiakov. Následne sa pokúsil o útek, pričom porezal aj školníka,“ potvrdil Lučanský.

Vrah potom utekal smerom k svojmu domovu, kde ho dobehla hliadka. „Pri zákroku kládol aktívny odpor, pričom dvoch príslušníkov poranil a snažil sa ich zlikvidovať. Nato použili služobnú zbraň, čoho výsledkom bolo jeho spacifikovanie a usmrtenie,“ objasnil Lučanský. Motív podľa neho zatiaľ nie je známy, no podľa našich informácií malo ísť o psychicky narušeného človeka. „Na miesto činu dorazilo viacero zložiek, tiež posttraumatický tím, ktorý prišiel podporiť deti, rodičov a zamestnancov,“ doplnil policajný prezident.

Aby sa Vrútky neopakovali

Do Vrútok prišiel predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina), minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Gröhling pripomenul, že škola by mala byť to najbezpečnejšie miesto, ktoré má dávať istotu deťom, učiteľom aj rodičom. „Pre nás to bude výzva, pričom chceme diskutovať, či už so zriaďovateľmi, alebo s riaditeľmi, ako ešte výraznejšie nastaviť bezpečnosť kamerovými systémami či inými pokynmi, aby sa takéto niečo už nikdy neopakovalo,“ povedal minister. V rámci rezortu vraj budú súčinní pri riešení tejto situácie. „V nasledujúcich týždňoch budeme podporovať kroky, aby boli školy plné špeciálnych pedagógov a podporného personálu, aby sme tejto aj ostatným školám pomohli vyrovnať sa s takouto situáciou,“ dodal.

„Verím, že zranení žiaci a personál budú v poriadku. Takisto všetci zamestnanci, ktorí túto tragédiu zažili a museli vidieť na vlastné oči,“ uviedol Mikulec. Zároveň sa poďakoval policajtom, ktorí zabránili, aby pri útoku nedošlo k ďalším obetiam.

Potvrdil, že videl kamerové záznamy zo zásahu policajtov a podľa neho útočník ohrozoval oboch policajtov. „Zákrok bol opodstatnený a myslím si, že bol vykonaný v súlade s taktikou, na ktorú sú policajti pripravovaní,“ povedal Mikulec s tým, že policajti si zachovali chladnú hlavu.

Predseda parlamentu Boris Kollár pred budovou školy konštatoval, že doteraz naša spoločnosť vnímala takéto tragédie len z médií za oceánom. „Mali sme za to, že u nás sa to stať nemôže. Žiaľ, toto je prvý takýto prípad na území Slovenska. Je veľmi dôležité, aby to polícia vyšetrila a zistila príčiny. Z toho sa poučiť a eliminovať na čo najnižšiu mieru, aby sa nám v budúcnosti podarilo takéto hrozby odvrátiť,“ povedal Kollár. Verí, že všetko sa objasní a vyšetrovatelia zistia, či sa tragédii nedalo predísť. „Ak bol napríklad ten páchateľ psychiatrický pacient, či sa to nedalo podchytiť skôr. Tieto informácie ale zatiaľ nemáme,“ doplnil.

Univerzitná nemocnica v Martine potvrdila, že po útoku ošetrila päť osôb, z toho tri dospelé – učiteľku s vážnymi bodnými ranami a dvoch policajtov s ľahšími strelnými poraneniami. Oboch totiž poranili odrazené guľky. „Zároveň sme hospitalizovali dve deti – dievčatko a chlapca,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová spresnila, že žena mala otvorenú ranu na hrudníku, muži poranené dolné končatiny, dieťa malo poranený hrudník.

Na sociálnych sieťach sa už rozbehli žiadosti o vyznamenanie zástupcu riaditeľa školy, ktorý sa postavil mladíkovi a zaplatil za to životom.