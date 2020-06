Matovičovi sa preferencie nemenia, Smer s Ficom a Pellegrinim zaostal

Smer na druhom mieste ešte pred ohlásením odchodu Petra Pellegriniho zo strany získal 18,8 percenta, tretia ĽSNS má 9 percent. Hnutie Sme rodina má 8,9 percenta, SaS taktiež 8,9 percenta. Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu je Progresívne Slovensko so ziskom 6,8 percenta.

Tesne pod hranicou, zaručujúcou účasť v parlamente zostali strany Za ľudí (4,8 percenta) a SMK (4,5 percenta). Dobrá voľba má 3,6 percenta, KDH 3,4 percenta, SNS 3,2 percenta. Most-Híd má 2,7 percenta a Demokratická strana 1 percento.