Žitný: Niekedy neostáva nič iné, ako človeka zastreliť

Útočník z priestorov školy vo Vrútkach utiekol, na ulici ho prenasledovali aj policajti. Svedkyňa pre Pravdu povedala, že policajti na muža kričali a asi trikrát vystrelili do vzduchu.

Keďže však bola na ulici s kamarátkou a deťmi, snažili sa v prvom rade chrániť ich – aj pred možným zranením, aj pred traumatizujúcim zážitkom. Nevedela preto presne opísať, kam policajti utekajúceho muža strelili, ale videla, ako padal k zemi.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný hovorí, že ak boli ľudia v okolí školy ohrození na životoch, dá sa predpokladať, že polícia pri streľbe postupovala primerane.

„Inšpekcia musí vyhodnotiť, či bol zákrok policajtov voči páchateľovi primeraný. To znamená posúdiť, či páchateľ ohrozoval ľudí na životoch. Ak to tak bolo, môžeme povedať, že policajti postupovali primerane. Práve primeranosť zákroku je rozhodujúca. Nerozhoduje to, že páchateľ mal len nôž. Ani na auto netreba zbrojný preukaz a môže byť pritom vražednou zbraňou. Ak treba zabrániť škodám na životoch, situácia si vyžaduje aj použitie strelnej zbrane," vysvetlil Žitný.

Povinnosťou polície je zabrániť škodám, pokračoval bezpečnostný analytik. "To má vždy prioritu. Ak ten dotyčný už niekoho zabil, pokračoval v útoku, nereagoval na výzvy, aby prestal, nereagoval ani na varovné výstrely, potom neostáva už nič iné, ako toho človeka zastreliť. Samozrejme sa musí posúdiť, či stav bol naozaj taký kritický, že nebolo možné postupovať inak. Inšpekcia musí vypočuť svedkov, zobrať kamerové záznamy a urobiť z toho závery,“ vysvetlil Žitný.