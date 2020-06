Caisová: S deťmi sa treba o tragédii rozprávať na dospelej úrovni

„Vyšetrovanie ukáže, či to bola motivácia chorobná, alebo ľudský konflikt, ktorý vygradoval až to tej miery, že došlo k tragédii,“ skonštatovala psychiatrička Danica Caisová. Závažnosť dôsledkov na psychike dieťaťa sa bude odvíjať od jeho povahy. Dôležité je, aby sa dospelí rozprávali s deťmi priamo a racionálne.

Čo môže spôsobiť, že sa mladý človek rozhodne spáchať takýto čin?

Žiaľ, už nám to nepovie, akú mal motiváciu, čiže sa môžeme len domnievať, čo všetko mohlo byť dôvodom. Akú mal motiváciu bývalý žiak školy, teda už dospelý muž, tak znie otázka. Ponúkajú sa nám dve možnosti. Prvá možnosť je, že to bol ľudsky zrozumiteľný motív, teda prirodzený konflikt medzi ním a kýmkoľvek zo školy. Alebo to mohol byť ľudsky nezrozumiteľný motív, teda choroba. Nejaké bludné presvedčenie, že mu bolo ublížené, cítil sa ohrozený. Alebo za tým môžu byť tzv. velikášske bludy, urobím niečo veľké, aby sa o mne písalo, aby som sa stal známym. Vyšetrovanie ukáže, čo bolo motívom, či to bola motivácia chorobná, alebo ľudský konflikt, ktorý vygradoval až to tej miery, že došlo k tragédii.

Keby sme pracovali s verziou, že išlo o ľudsky vysvetliteľný motív, čo vedie páchateľa k tomu, aby si zvolil takúto formu riešenia konfliktu, na mieste, kde je veľa ľudí?

Tu sa núka otázka, prečo to riešil takýmto spôsobom a v takomto prostredí. Pretože, ak ide o ľudsky zrozumiteľný motív a konflikt je medzi mužmi, tak si to vyriešia ručne-stručne. Najprv sa pohádajú a potom sa pobijú. Niekedy je to len so škrabancami a modrinami, zlomenou nohou a niekedy je to aj s následkom smrti. Skôr sa teda ponúka vysvetlenie choroby, všetky indície svedčia o tom, že podnet na konanie bol ľudsky nezrozumiteľný. Prečo by inak prišiel dospelý chlap do prostredia, kde sú osoby, ktoré sa nevedia brániť, teda deti, a hrozí, že ublíži aj ľuďom, ktorí s konfliktom nemajú nič spoločné? Policajné vyšetrovanie aj vypočúvanie príbuzných a známych ukáže, čo bola skutočná motivácia.

Vypovedá o niečom, že útočník použil nôž a nie napríklad strelnú zbraň?

Spravidla nie, nôž je najbežnejšia zbraň v našich zemepisných šírkach, pretože strelnú zbraň nemá každý a musí na to splniť určité predpoklady, aby sa k strelnej zbrani dostal. Preto sa najčastejšie ľudia pobijú, s rôznou intenzitou a následkami, alebo volia nôž ako najčastejšiu útočnú zbraň.

Aký následok môže zanechať tragédia na deťoch?

To závisí od nátury dieťaťa. Atmosféra na mieste určite bola veľmi búrlivá, stresujúca z obavy o život, nevedelo sa, čo sa stalo. V takýchto situáciách, kým sa ukáže, čo sa deje, tak sú všetci pozatváraní v triedach, všetci sa boja a nikto nevie, čo sa stalo. Do toho sa pridávajú sprievodné emocionálne prejavy ako plač, krik, výkriky. Deti nevedia, čo sa deje, dospelí sú vystrašení a deti to vidia. A v závislosti od toho, akú povahu má dieťa, tak sú deti, ktoré to budú znášať jednoduchšie a vplyv stresu pominie skôr, a sú deti, v ktorých to bude dlhšie, budú sa v noci budiť a budú plakať. Treba potom požiadať o odbornú pomoc.

Ako ďalej s deťmi pracovať?

Treba ich pozorovať, treba sa o tom s nimi rozprávať, a hlavne sa treba s nimi rozprávať racionálne, nepodporovať strach na jednej strane a na druhej, nechať dieťa vyrozprávať sa zo situácie, z toho, čo zažilo, a usmerniť ho. Dospelí často vnímajú svoje deti, tým, že sú malé, akoby nemali rozum a cit. Treba sa s nimi rozprávať na úrovni dospelej, vysvetliť im, že aj takéto veci sa stávajú, uistiť ich, že sú v bezpečí. Ak to nestačí a dieťa to prežíva silno, treba vyhľadať odbornú pomoc.