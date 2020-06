Smútok za obeťou z Vrútok. Bol to veľmi dobrý človek, hovoria priatelia

VIDEO: Pre priateľov bol učiteľ Jaroslav Budz veľmi dobrý človek.

“Mal rád ľudí. Neviem, že by niekoho nemal rád. Aj tí, čo ho poznali, ho mali strašne radi, uviedol Stanislav, jeden z tých, ktorí ho poznali. “Mal strašne veľké srdce, bol veľmi inteligentný a rozumný," dodal.

Manželia Pullmannovci hovoria o ňom aj ako nadšenom turistovi: “Jaro pravidelne chodieval na chatu klubu slovenských turistov z Vrútok. Počas prázdnin niekedy aj trikrát za deň vyšiel na chatu, a to je prevýšenie 700 metrov”. Bol to veľmi dobrý človek, vhodný do spoločnosti, vedel sa do každej debaty zapojiť a vedel všetko vysvetliť, dodali.

