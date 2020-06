Verejná diskusia s kandidátmi na post šéfa ÚRSO bude 24. júna

„Ministerstvo hospodárstva SR má záujem, aby bol celý proces výberu nového šéfa ÚRSO maximálne transparentný a objektívny,“ zdôraznil štátny tajomník MH SR Karol Galek (SaS). Verí, že v spolupráci s energetickou komisiou sa podarí vytvoriť priestor, ktorý „využijú záujemcovia o post predsedu ÚRSO a odprezentujú odbornej a laickej verejnosti svoju predstavu o fungovaní regulačného úradu ako nezávislého regulátora“.

Záujemcovia o post predsedu regulačného úradu sa musia prihlásiť do výberového konania do 19. júna 2020 do 15.30 h. Podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke rezortu hospodárstva. Verejná diskusia bude nasledovať deň po zasadnutí výberovej komisie, ktorá 23. júna na základe predložených dokumentov a odborného pohovoru s kandidátmi zostaví ich poradie. Komisia bude šesťčlenná. Každý člen komisie bude môcť prideliť kandidátom od 0 do 25 bodov, na základe dosiahnutých bodov sa zostaví poradie kandidátov.

Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po predložení výsledkov výberového konania a na základe verejnej diskusie s kandidátmi predloží na rokovanie vlády návrh na menovanie nového predsedu ÚRSO. Šéf rezortu hospodárstva je presvedčený, že „na základe takéhoto postupu sa podarí vybrať šéfa ÚRSO, ktorý bude robiť skutočné nezávislú cenovú reguláciu v prospech občanov“.

Komunikačný odbor rezortu hospodárstva priblížil, že vo výberovej komisii budú traja zástupcovia MH SR, jedného člena nominuje parlamentný hospodársky výbor a po jednom zástupcovi budú mať zamestnávatelia a zamestnanci.

Richard Sulík už listom oslovil Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti a Konfederáciu odborových zväzov SR na predloženie svojej nominácie do výberovej komisie. Za zamestnávateľov boli oslovené tri organizácie, a to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov a Asociácia priemyselných zväzov, ktoré majú predložiť spoločného kandidáta. V prípade, že spoločného kandidáta nenominujú, predloží každá organizácia svojho nominanta, spomedzi ktorých minister na základe vlastného rozhodnutia vyberie do komisie jedného.