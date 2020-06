V celosvetovom rebríčku VŠ škôl sú štyri slovenské

Rebríček QS World University Rankings hodnotí nielen renomé univerzít v akademickej obci a medzi zamestnávateľmi, ale aj počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier. Ohodnocuje aj množstvo študentov na akademického pracovníka či podiel zahraničných hostí a študentov.

UPJŠ bola hodnotená v rebríčku konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited prvýkrát, a v rámci slovenských škôl sa umiestnila najlepšie, na pozícii 651.-700. „Vysoké skóre bolo UPJŠ pripísané na základe pomeru študentov na akademických pracovníkov a kvantite zahraničných študentov,“ ozrejmil Zavatčan. Ako ďalej dodal, internacionalizácia v rámci vzdelávania a výskumu na univerzite patrí ku strategickým cieľom. Priblížil, že v uplynulom akademickom roku prijala univerzita 152 zahraničných študentov v rámci mobilít a vytvorila priestor pre štúdium viac ako 1 400 zahraničných študentov.

Univerzita Komenského v Bratislave si v porovnaní s minulým rokom polepšila a z pozície 751.-800. poskočila na pozíciu 701.-750. Naopak Slovenská technická univerzita v Bratislave klesla z pozície 751.-800. na pozíciu 801.-1000. Technická univerzita v Košiciach v porovnaní s minulým rokom ostala na rovnakej pozícií 801.-1000.

Zo susedných krajín sa najlepšie umiestnila Viedenská univerzita (University of Vienna) na 150. mieste a Vienna University of Technology na 191. mieste. Z Rakúska sa v rebríčku umiestnilo ešte šesť ďalších škôl. Do rebríčka sa dostalo desať českých vysokých škôl. Vysoko sa umiestnili napríklad Karlova univerzita v Prahe (260. miesto), Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe (342. miesto) či České vysoké učení technické v Prahe (432. miesto). V rebríčku sa umiestnilo aj 15 poľských škôl. Najvyššiu pozíciu v ňom zastáva na 321. pozícii Varšavská univerzita (University of Warsaw) a tesne za ňou Jagelovská univerzita (Jagiellonian University) na 326. mieste. Do rebríčka sa dostalo osem maďarských a šesť ukrajinských univerzít. Do prvej 500 sa z nich dostala ukrajinská vysoká škola V.N. Karazin Kharkiv National University, ktorá obsadila 477. miesto.