Expert: Proti nožu nemožno ísť holými rukami

Ako treba postupovať, keď sa stane situácia ako v škole vo Vrútkach?

Je to najmä o interných nastaveniach, ktoré by mala mať škola spracované. Základný postup je, že by čo najskôr mal utiecť každý, kto má na to príležitosť. Ostatní by sa mali zabarikádovať v triedach. Ak je niekto v blízkosti útočníka a nemá šancu utiecť, mal by chytiť do ruky hocičo – napríklad stoličku alebo hocijaký predmet a brániť sa. Primárne ale treba nastaviť proces tzv. lockdownu – ak sa dá, vyhlásiť cez rozhlas do tried, aby sa v nich všetci pozamykali.

Na Slovensku či v Českej republike na útoky na školách zvyknutí nie sme. Sú školy dostatočne bezpečné?

Za posledné dva roky sme si v Čechách v tomto polepšili, máme totiž spracovanú metodiku na podobné prípady v spolupráci s ministerstvom vnútra. Je tam tendencia zlepšovať situáciu, no stále to nie je dokonalé. Na jednej strane sú technické požiadavky, ktoré by školy mali spĺňať- fungovať by mali na čipy, mali by mať videotelefón, funkčný rozhlas. Najdôležitejší je ale zaškolený personál, ktorý by mal poznať všetky postupy aj technické zabezpečenie školy. Každá jedna škola, aj teda na Slovensku, by mala prejsť na lepší bezpečnostný systém a zaškoliť personál na núdzové situácie.

Čo by mali učitelia vedieť, aby boli pripravení zvládnuť podobné situácie?

Mali by vedieť, že pri akomkoľvek náznaku nebezpečenstva sa treba ihneď so žiakmi zamknúť do tried, ku dverám nanosiť všetky stoličky a stoly, aby sa útočník nedostal do triedy. V prípade potreby musia zobrať deti a utekať s nimi preč. Školenia nie sú fyzicky náročné, sú jednoduché. Malo by to byť súčasťou základného preškoľovania.

Aké bezpečnostné vybavenie by mala mať škola, aby bola čo najlepšie pripravená na možný útok?

Ideálom je, keď sa do školy nedostane nikto, o kom by nevedel personál, to znamená uzamykateľné vchody. Samozrejme, mať v škole funkčný rozhlas dostupný pre zamestnancov a ideálne pre riaditeľa školy a jeho zástupcu. Ideálne by bolo mať na škole technicky umožnený tzv. lockdown, teda uzamykanie a preškolenosť personálu. Všetky ostatné technické prostriedky zo skúseností útoku nezamedzia a nedá sa ani ovplyvniť skutočnosť, že útočník príde do školy, preto sú najdôležitejšou časťou pripravenosti reaktívne postupy a detekčné schopnosti.

Čo sa týka detí, hlavne menších, treba im vysvetliť, ako sa správať v podobnej situácii?

To je veľmi ťažká otázka a ťažko sa k tomu postaviť. Hlavne z takého detského pohľadu si myslím, že najlepšie a najdôležitejšie je, keď je pripravený a zaškolený personál školy a vie, čo má s deťmi v život ohrozujúcej situácii robiť. V kontexte Česka a Slovenska netreba zbytočne zaťažovať a stresovať deti.

Dá sa nejako brániť proti útoku nožom?

Samozrejme, dá sa. Najdôležitejšia je znalosť prostredia, v ktorom s nachádzame a použitie rôznych predmetov, ktoré máme poruke. V škole sú vždy stoličky, stoly či rôzne bežné školské pomôcky, ktorými sa dá brániť. Väčšia šanca je proti nožu než napríklad proti strelnej zbrani – nôž má krátky dosah. Ale primárne je to vždy o využívaní bežného prostredia a bežných predmetov v okolí.