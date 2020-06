Grendel: Ak zariadenia v NASES neslúžili, čomu mali, je to vážny problém

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). Spolu s podpredsedom Smeru a poslancom Jurajom Blanárom sa zhodli, že si treba počkať na výsledky expertízneho skúmania a policajného vyšetrovania. Blanár vidí za reakciou vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) na zásah snahu robiť politiku.

„Ak zariadenia slúžili na ochranu štátnych záujmov, je úplne v poriadku, že boli nainštalované. Ak slúžili niečomu inému, a výstupy končili v súkromných rukách, je to mimoriadne vážny problém,“ povedal Grendel s tým, že nedokáže podľa svojich informácií rozsúdiť, ako to bolo. Ak by išlo o „čistú“ vec, boli by o tom ubezpečení aj členovia parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS), čo sa podľa Grendela nestalo.

Blanár sa odvolal na slová šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý podľa neho hovoril o možnosti, že zariadenia mohli byť nainštalované legálne a slúžiť mohli na ochranu proti kyberútokom. Blanár kritizoval mediálne vystúpenia Remišovej po zásahu, zdalo sa mu, že ho chcela politicky zneužiť. Ak mala viac informácií, nepovedala podľa Blanára, že ich má a ide ich odovzdať polícii.

Podpredseda parlamentu si nevie predstaviť, že by koalícia podporila návrh novely opozičných poslancov Jána Podmanického (nezaradený) a Mariána Kéryho (Smer-SD), ktorým by sa zakázal nedeľný predaj.

„Platí veto, ktoré tomuto návrhu predniesla na koaličnej rade SaS. Aj v poslaneckom klube OĽaNO sú rôzne názory na túto otázku. Nejde o zákon, ktorý by vychádzal z programového vyhlásenia vlády, čiže v tomto sa cítia naši poslanci voľnejšie, ale všetci podpísali koaličnú zmluvu. Tí, ktorí by si vedeli predstaviť podporu návrhu, rešpektujú, že dnešný stav v rámci koalície je taký, že návrh je vetovaný,“ dodal. Klub Smeru podľa Blanára jasne deklaroval, že návrh novely podporí.

Koalícia je otvorená diskusii o spresnení podmienok na odvolanie generálneho prokurátora. Grendel tak reagoval na Blanárove slová o tom, že dôvody na odvolanie, ktoré navrhuje koalícia v novele o prokuratúre, sú veľmi vágne. Grendel však hovorí o potrebe hovoriť o tom, kedy je šéf prokurátorov odvolateľný. „Ak sa generálny prokurátor spreneverí svojmu poslaniu, nie je v poriadku, aby nebol odvolateľný sedem rokov,“ dodal.

Čas podľa Blanára ukáže, či bol odchod podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho zo Smeru dobrý krok. „Osobne si myslím, že to nebol dobrý krok v prospech politiky sociálnej demokracie na Slovensku,“ uviedol. Otázky, či sa tejto situácii dalo predísť, označil za špekulácie. „Dostal som mandát za stranu Smer,“ odpovedal Blanár na otázku, či ostáva s predsedom Robertom Ficom.