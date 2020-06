Súd rozhodol o vzatí do väzby obvineného v kauze korupcie v štátnych lesoch

„Dôvodom rozhodnutia sudcu je úteková a kolúzna väzba. Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože obvinený podal na mieste sťažnosť,“ uviedla pre médiá prokurátorka Renáta Ontkovičová.

„Podľa nášho názoru skutok, pre ktorý môjho klienta obviňujú, sa nestal. Pre dôvod väzby neexistujú ani materiálne ani formálne podmienky. Podali sme sťažnosť, ktorú bude riešiť Najvyšší súd SR,“ uviedol obhajca Ondrej Zachar.

Obvinený má byť ďalším v kauze korupcie v štátnom podniku Lesy SR, ktorého v priebehu niekoľkých dní obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Už pred tým obvinili a následne vzali do väzby bývalého obchodného riaditeľa Lesov SR Tomáša Kloučka. P.M. je obvinený z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

„Malo ísť o verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky dopravy dreva za takmer 10,9 milióna eur bez DPH. Úplatok mal žiadať za to, že víťazom verejného obstarávania bude práve jeho firma,“ priblížila polícia na sociálnej sieti.

Výška úplatku záležala podľa polície od spôsobu jeho poskytnutia. V prípade hotovosti by to bolo osem percent z mesačnej fakturácie realizovaných výkonov pre štátny podnik. Ak by však poskytnutie a prijatie úplatku malo byť legalizované formou fiktívnych zmlúv, napríklad za poradenstvo alebo inú činnosť, jeho výška by bola desať percent. Obvineného zadržala NAKA vo štvrtok (11. júna) v rámci protikorupčnej akcie Percentá II.