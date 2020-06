Pellegriniho ľudia sa ukážu do konca mesiaca

Do konca mesiaca bude známe, kedy podpredseda parlamentu Peter Pellegrini odíde z klubu strany Smer a koľko poslancov ho bude nasledovať.

Okrem Pellegriniho by malo odísť z klubu osem ľudí. Neoficiálne sa spomínajú podpredsedovia Richard Raši a Peter Žiga. Ďalej by to mali byť Denisa Saková, Ľubica Laššáková, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Ján Ferenčák a Róbert Puci.

Zatiaľ nikto nechce verejne komentovať prípadný odchod s Pellegrinim. Rozhodovať by sa mali tiež Erik Tomáš a krajský predseda strany v Trenčíne Jaroslav Baška.

Skupina okolo Pellegriniho predpokladá, že sa bude postupne rozrastať. Časť poslancov Smeru s Pellegrinim odíde ešte do začiatku júlovej schôdze parlamentu a ďalší by tak mohli urobiť po letných prázdninách.

Pellegrini sa zrejme pokúsi založiť v parlamente vlastný poslanecký klub. Podľa zákona o rokovacom poriadku musí mať aspoň osem členov a jeho vytvorenie musí schváliť Národná rada.

Pellegrini naznačil, že dá k dispozícii funkciu podpredsedu parlamentu, ktorá po voľbách na základe pomeru síl pripadla strane Smer. Pellegrini v stredu 10. júna povedal, že podľa preskupenia síl v parlamente sa bude diskutovať aj o tom, či bude alebo nebude sedieť na stoličke podpredsedu parlamentu.

Bývalý podpredseda svoj odchod zo Smeru oznámil v stredu. Pripustil, že založí novú stranu. Terajšiemu predsedovi Smeru Robertovi Ficovi odkázal, že neberie jeho ponuku, aby sa stal šéfom strany a Fico sa mal stiahnuť do vedúcej pozície Nadácie Alexandra Dubčeka.

Smer oznámil, že bude na novú situáciu reagovať vo štvrtok. Ako však pre Pravdu potvrdil Ján Mažgút, hovorca strany, z úcty k včerajšej tragédii vo Vrútkach strana svoje vyhlásenie odložila na najbližšie dni.