NÁZOR: Opäť máme byť ekonomickým tigrom Európy. Zareve či zamraučí?

Koronavírusová pandémia vrhla slovenské hospodárstvo o niekoľko rokov späť. Malo by nás to prinútiť zamyslieť sa, kam kráčame.

Núdzový stav na Slovensku sa skončil. Po 90 dňoch, tak ako hovoria paragrafy. Koľko sa však toho odhralo za tri mesiace! Začiatkom marca sme netušili, že budeme všetci behať po Slovensku s rúškami. V máji sme netušili, kedy budeme behať po Slovensku bez rúšok. Kedy sa vrátime do normálu. Rúška sú však len symbol. To, čo zabolí, je prepad hospodárstva. Prognózovaný pád o desať percent sa jednoducho prejaví na životoch ľudí, skôr či neskôr.

Neprejaví sa však na každom rovnako. Niekto ho osobne prežije takmer bez úhony, niekoho zasiahne naplno. Štát dokázal ochrániť dôchodcov aj štátnych zamestnancov, už menej sa mu to darilo v prípade súkromnej sféry. Niekto si pochvaľoval nečakaný neoficiálny sabatical (oddych od práce), počas ktorého mu išiel plat, inému sa rozbili sny o vlastnom podnikaní. Preto sú také rozdielne pohľady ľudí na to, či opatrenia vlády boli primerané situácii alebo nezmyselne a neúnosne prísne.

S turbovaním ekonomík, nielen tej našej, sa vrátia aj problémy, ktoré sa objavovali už pred pandémiou.

Minister financií Eduard Heger chce mať zo Slovenska opäť tigra Európy. Vztiahol to na podnikateľské prostredie, jeho ambíciou je posúvať krajinu vyššie v rebríčku Doing Business. Má to logiku, prepad ekonomiky je možné riešiť iba jej opätovným rastom, to zase vplýva na zlepšovanie kvality života. Zatiaľ nikto nič iné lepšie nevymyslel. Lenže s turbovaním ekonomík, nielen tej našej, sa vrátia aj problémy, ktoré sa objavovali už pred pandémiou – tá ich len zvýrazní.

Pamätáte si na reči, že koronavírus všetko zmení, že svet bude iný ako pred pandémiou? Zdá sa, že ľudia túžia skôr po tom, aby bol svet taký ako predtým. Ale to opäť prinesie na stôl otázky, čo s globalizáciou, roztváraním nožníc medzi bohatými a chudobnými, čo s migráciou, čo s klimatickou krízou, opäť pôjdu do ulíci žlté vesty a opäť tu bude frustrácia z pocitu, že stojíte na tej strane, ktorá prehráva.

Tuší aspoň niekto, kde by malo byť v tomto rozbúrenom svete Slovensko? Krajina, ktorá profituje z globalizácie, ale pri mnohých veciach by sa rada uzavrela do seba? Vo vládnom programe, ani v programoch strán to nenájdete. Takže je fajn byť vysoko v Doing Business, ak sa z toho nestane len „dojiť biznis“. Možno budeme tigrom, ktorý v Európe zareve, ale význam to bude mať vtedy, keď sa to prejaví na živote obyčajných ľudí.

Slovensko je taká malá milá krajina. Pandémia tu aj bola, aj nebola, štátna pomoc aj prišla, aj neprišla, tiger aj bude, aj nebude.

Jedným z vývozných artiklov Slovenska je pracovná sila, a keďže platové rozdiely tu budú ešte dlho, tak aj ľudia budú naďalej chodiť pracovať do zahraničia. To nie je problém. Podstatné je, aby sa po čase vracali domov na Slovensko. Nie preto, že musia, ale preto, že chcú.

Nie preto, že sme vysoko v rebríčku. Preto, že sa tu dobre žije.

Pozrite sa, čo hýbalo v posledných dňoch Slovenskom v TOP 10 videí týždňa.

***

1.

Tragická udalosť vo Vrútkach, keď 22-ročný mladík s nožom vpadol na miestnu Spojenú školu, zmenila život viacerých ľudí. Najviac zaplatil človek, ktorý holými rukami chránil deti a učiteľku pred útočníkom – svojím životom. Zástupca školy Jaroslav Budz zostal v spomienkach ako veľmi dobrý človek. Pripomeňme si ho slovami ľudí, ktorí ho poznali.

***

2.

Minister práce Milan Krajniak sa dušuje, že štát naškriabe peniaze na trináste dôchodky a že by ich vyplateniu mohla zabrániť len prírodná katastrofa. Peniaze by sa mali nájsť v úsporách štátu. Pozrite si, akú má predstavu o ich vyplácaní a tiež, aké zmeny sa chystajú v prípade penzijného systému na Slovensku. Dozviete sa taktiež, ako vyzerá pomoc štátu počas pandémie a ako chce chrániť ľudí a firmy, aby nespadli do ekonomickej priepasti.

***

3.

V parlamente bola zase raz poriadna divočina, keď sa pochytili poslanci Ľuboš Blaha (Smer) a Jozef Pročko (OĽaNO). Prvý hovorí, že ho ten druhý škrtil, druhý hovorí, že sa ho ani nedotkol, ale ten prvý sa mu vysmieval. Šéf parlamentu Boris Kollár skonštatoval, že z celého incidentu videl akurát dva statusy (na sociálnej sieti) a dva červené krky. V parlamente by sme sa mali rozprávať a nie biť – a toto nie je oktagon (klietka, v ktorej sa zápasí), dodal Kollár.

***

4.

Premiér Igor Matovič nezaháľa a keďže boj s „hnusobou“ (koronavírusom) krajina zvláda bez neho, bez krízového štábu a teraz konečne aj bez núdzového stavu, vybral sa k susedom. Prvú návštevu absolvoval tradične v Českej republike, druhú v Maďarsku. Zábery sú zo stretnutia s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

***

5.

Aj Pravda má svoje zastúpenie medzi nominantkami na Slovenku roka 2020, ktorá oceňuje „dámy výnimočné a úspešné vo svojom povolaní“. Novinárka, redaktorka Pravdy a spistovateľka Helena Dvořáková je nominovaná v kategórii Médiá a komunikácia. Pozrite si, čo na to hovorí – a držíme jej palce.

***

6.

Je to potvrdené hlavnými hráčmi, Smer pôjde dvomi smermi. Podpredseda strany Peter Pellegrini oficiálne ohlásil, že sa vyberá vlastnou cestou. Stranu prenecháva „otcovi zakladateľovi“ Robertovi Ficovi a ako výslužku si pribalí aj zopár poslancov zo súčasného poslaneckého klubu strany. Koľko ich napokon bude, to sa ešte len ukáže, aj to, kedy a akú stranu Pellegrini založí. Fico mu odkázal, že mu v ďalšej politickej kariére drží palce.

***

7.

Niektorí poslanci sa ešte len rozhodujú, iní sa k Pellegrinimu hlásia už teraz. Jedným z nich je aj Matej Šutaj Eštók. Pozrite si vo videu, aké má na to dôvody.

***

8.

V prípade kúpy pozemku nie je dôležité len to, či máte peniaze, ale ide aj o to, čo hovoria paragrafy. Na čo treba dbať pri kúpe pozemku? Pozrite si debatu Zuzany Hlavačkovej v relácii Ide o právo s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH.

***

9.

Koronavírus poriadne zamával aj rodinnými rozpočtami. Čo najviac trápi domácnosti, kde sa ukázali slabiny v domácich financiách, čo sa s tým dá robiť? Odpovede dostanete v relácii Ide o peniaze, kde sa Marian Niton pozhováral s Katarínou Kostkovou, projektovou riaditeľkou FinGO.sk.

***

10.

Chalúpka deduška Večerníčka, ktorý už desaťročia v televízii pozýva deti sledovať večernú rozprávku, nie je len na obrazovke. Jej replika stojí na Podpoľaní pri Detve – a môžete ju navštíviť. Pozrite sa, ako vyzerá.