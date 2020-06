Koalícia chce návrh upravujúci dôchodky príslušníkov ŠtB schváliť do konca roka

Legislatíva, ktorou sa majú zdaniť výsluhové dôchodky bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a zo získaných zdrojov podporiť dôchodky politických väzňov, by sa mohla schváliť do konca roka.

Povedala to poslankyňa parlamentu Anna Andrejuvová (OĽaNO), ktorá chce návrh novely zákona pripraviť v spolupráci s ministerstvom financií, práce a vnútra. Pripomenula, že úpravu treba schváliť čo najskôr, pretože politických väzňov z roka na rok ubúda. Momentálne ich žije menej ako 500.

„Verím, že sa nám to podarí do konca roka legislatívne upraviť tak, aby žijúci bývalí politickí väzni mali aspoň malé zadosťučinenie,“ povedala Andrejuvová s tým, že úpravu chcú iniciovať cez koaličný poslanecký návrh. S rezortmi bude komunikovať napríklad o tom, koľko bude úprava stáť, a tiež o prostriedkoch, ktoré by do rozpočtu vďaka návrhu prišli a ďalej sa prerozdelili. Dnes ešte nevie povedať, o aké sumy by šlo.

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala presadiť plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej ŠtB sadzbou 50 percent na roky odpracované v ŠtB. Zo získaných zdrojov chce navrhnúť vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, respektíve ich manželky a manželov.

Tento návrh podľa poslankyne predkladalo OĽaNO v minulom volebnom období asi päťkrát, no vždy neúspešne. Andrejuvová pripomenula, že schváliť legislatívu treba čo najskôr. „Čím viac budeme odďaľovať predloženie a schválenie novely zákona, o to menej ľudí sa dočká aspoň základnej spravodlivosti,“ skonštatovala.

Ľudí, ktorí trpeli počas komunistického režimu, žije v súčasnosti podľa údajov Ústavu pamäti národa (ÚPN) 469, z nich bolo 247 príslušníkov pomocných technických práporov, 214 politických väzňov a ôsmi boli odvlečení do Sovietskeho zväzu. Oproti údajom spred roka je to o 81 ľudí menej.

Poslankyňa pripomenula, že ľudia, ktorí trpeli počas bývalého režimu, majú veľmi nízke dôchodky, a to napriek tomu, že mali vzdelanie a mnohí pracovali. „Sociálna poisťovňa neakceptuje rôzne doloženia dokumentov, nevedia dostať vyšší dôchodok,“ dodala.

Koľkých bývalých príslušníkov ŠtB by sa mohla úprava týkať, zatiaľ nie je známe. Záleží to podľa hovorcu ÚPN Jerguša Sivoša od formulácie zákona, pričom ich počet má poznať ministerstvo vnútra. Rezort tvrdí, že evidenciou bývalých príslušníkov ŠtB nedisponuje. Tlačový odbor ministerstva pre TASR uviedol, že do konca roku 1990 v spoločnosti pôsobili občianske komisie, ktoré posudzovali činnosť tých, ktorí v rámci ŠtB pôsobili.

„Na základe ich odporúčania došlo k vyrovnaniu, po ktorom už systém pozná len bývalých príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti (ZNB), bez ohľadu na zaradenie,“ uviedol tlačový odbor s tým, že Štátna bezpečnosť bola jednou zo zložiek ZNB.