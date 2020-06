Vakcín proti klasickej chrípke bude nedostatok

Ako vidíte budúcnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19? Bude povinné?

<An> Dúfam, že väčšina ľudí si zachová zdravý rozum a uvedomí si, že očkovacia látka, ktorá prejde všetkými testami a schvaľovacími procesmi a bude napokon schválená, bude aj bezpečná. Určite to nebude povinné. Očakávame, že sa teraz zaktivizujú odporcovia očkovania a masívne začnú hlavne na sociálnych sieťach proti tomu bojovať.

Odporučili by ste teda očkovanie?

Určite áno. Teraz by sa nám veľmi zišlo, aby čo najviac ľudí bolo očkovaných aj proti klasickej chrípke, aby sme napríklad na jeseň vedeli odlíšiť, čo je chrípka a čo je COVID-19. Veľmi by nám to uľahčilo situáciu. Aj ľudia, ktorí prekonajú jednu infekciu, následne druhú, pretože tieto vírusy budú pravdepodobne cirkulovať spolu, u nich sa predpokladá oveľa horší priebeh. Treba však upozorniť, že pravdepodobne bude nedostatok očkovacej látky proti klasickej chrípke na Slovensku, a to z toho dôvodu, že objednávky sa robia na základe ich spotreby v predchádzajúcich rokoch. Bohužiaľ, spotreba bola u nás veľmi nízka.

Očakávate nárast záujemcov na očkovanie proti chrípke?

Určite áno. Koronavírus bol príležitosťou, keď si ľudia uvedomili potrebu očkovania. Môžeme sa však stretnúť s tým, že očkovacej látky nebude dosť.