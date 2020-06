Čaputová: Vyšetrovanie sudcov ukázalo nefunkčnosť mechanizmov kontroly

Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje za posun vpred, že sudcovia, ktorí komunikovali so "závadovými" osobami, sú trestne stíhaní. Ukazuje to však podľa nej aj to, že mechanizmy kontroly nezafungovali a umožnili vybudovať systém zneužívania spravodlivosti, čo je pre štát nebezpečné.