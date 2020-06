Streľba vo Vrútkach, zábery z kamery: Pozrite si, ako prebiehal policajný zákrok

Pred posilňovňou prechádzajú tri ženy s dvoma najviac päťročnými deťmi. Za rohom vidno ďalšie dieťa. Zábery sú bez zvuku, no i tak cítiť, že sa ženy niečoho zľakli. Berú deti na ruky a utekajú preč. Dievčatko za rohom tiež ktosi ťahá preč. V tom na chodník vbieha policajt, ktorý sa snaží zastaviť muža s nožom v ruke.

VIDEO: Zákrok polície voči útočníkovi nožom.

Dvadsaťdvaročný Ivan Č. krátko po desiatej rozbil vchodové dvere na Spojenej škole na ulici M. R. Štefánika, vošiel do školy zabil zástupcu riaditeľa školy Jána Budza, vážne zranil učiteľku, dvoch štvrtákov, školníka a vystrašil ďalšie deti. Potom sa otočil a ušiel do sídliska. Školník ho prenasledoval už aj s policajtmi.

Práve tých zachytáva kamera. Všetko to trvá len niekoľko sekúnd. Prvý policajt sa snaží útočníka s nožom zastaviť. Svedkyňa ešte vo štvrtok pre Pravdu povedala, že policajti najskôr strieľali do vzduchu, ale muž útočil ďalej. Na videu vidno, ako sa útočník zameral najskôr na jedného, potom na druhého policajta. Ten mu stojí tvárou a uhýba pred nožom. Vzdialení sú od seba len na dĺžku ramena. Potkne sa a padá na chrbát, agresor je nad ním a snaží sa ho pichnúť. Zasiahla ho však strela prvého policajta.

Ivan Č. padá na zem. Nie je jasné, ktorý z policajtov ho zasiahol, obaja však mierili na jeho nohy. Zdá sa, že odrazená guľka jedného z policajtov zranila na kolene, evidentne má veľké bolesti a nemôže chodiť. Druhý kríva. Dnes už vieme, že policajtov, ktorí nemajú ani tridsať rokov, zrejme zranili odrazené guľky. Jedného do šľapy, druhého do kolena. Obaja sú hospitalizovaní v martinskej nemocnici.

Krívajúci policajt privolal vysielačkou pomoc, pribiehajú ďalší policajti, jeden z nich odkopáva nôž, ktorý útočníkovi zrejme vypadol, ale mohol by naň ešte dosiahnuť. Na videu ešte vidno, ako pribehol aj školník, ktorý útočníka prenasledoval od školy.

Záchránári sa snažili muža resuscitovať

Privolaní záchranári sa snažili Ivana Č. resuscitovať, no neúspešne. Podľa doterajších informácií môže byť príčinou jeho hnevu a útoku v škole dávne šikanovanie. Jeho bývalí spolužiaci a kamaráti hovoria, že Ivan Č. si v škole veľa vytrpel. Pochádzal zo slabších sociálnych pomerov a na tvári mal jazvu po operácii rázštepu.

Polícia neskôr vyvrátila rôzne hoaxy, ktoré sa šírili okolo osoby Ivana Č. Spresnila, že nie je Róm. Vlani v decembri sa vyhrážal vlakvedúcej a výpravcovi, čo polícia riešila obvinením z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Súd mu uložil trestným rozkazom osem mesiacov s podmienečným odkladom na osemnásť mesiacov.

Ako povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS), nešťastie vo Vrútkach otvorilo aj otázku šikanovania, jeho prevencie a duševného zdravia. „Podľa údajov inšpekcie sa s opakovanou šikanou stretlo skoro 17 percent žiakov základných škôl, 8 percent žiakov gymnázií a 5 percent žiakov stredných odborných škôl. Školskí psychológovia, ale aj iní odborníci, ktorí dokážu pomôcť v tejto oblasti, sú však na školách stále skôr raritou. Školského psychológa má len asi každá siedma základná a každá piata stredná škola,“ napísal minister na sociálnej sieti.

Napraviť by to mohol projekt, ktorý rezort pripravuje, v hodnote 82 miliónov eur. „Jeho cieľom je do škôl dostať školských psychológov, ale aj ďalšie podporné profesie, ako sú asistenti či špeciálni pedagógovia,“ dodal minister.