ONLINE: Gréci otvárajú turistickú sezónu, Angličania obchody

6:43 V Brazílii pribudlo za nedeľu 612 úmrtí s chorobou COVID-19 a 17 110 nakazených koronavírusom. Celkovo v Brazílii, ktorá je s 210 miliónmi obyvateľov najväčšou krajinou Latinskej Ameriky, potvrdili už 867 624 prípadov nákazy koronavírusom Sars-CoV-2. To je druhý najvyšší počet na svete po Spojených štátoch. V počte úmrtí je Brazília podľa americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa takisto druhá po USA, eviduje 43 332 úmrtí. Počty nakazených v Brazílii sú ale podľa expertov oveľa vyššie, krajina totiž vykonáva málo testov. Aj napriek stále vysokým počtom nových prípadov nákazy a odhadom expertov, že vrchol epidémie Brazília dosiahne až budúci mesiac, začali štáty brazílskej federácie s uvoľňovaním karanténnych obmedzení. Aj v dvoch najväčších mestách – Sao Paulo a Rio de Janeiro – ktoré sú postihnuté pandémiou najviac, sa už vo štvrtok otvorila nákupné centrá, aj keď s obmedzenou kapacitou. Ich návštevníkom pred vstupom merajú teplotu, majú dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a mali by nosiť rúška.

6:15 V Anglicku obnovujú prevádzku uzavreté obchody, v Paríži už budú môcť ľudia posedávať aj vnútri reštaurácií a barov a väčšina Európy sa vracia k režimu voľného medzinárodného pohybu osôb. Pondelok prináša na starom kontinente ďalšiu vlnu rušenia reštrikcií prijatých v boji proti koronavírusy. K otváraniu hraníc však pristupujú jednotlivé vlády rôzne.

Obmedzenie na hraniciach pre cesty v rámci európskej zóny voľného pohybu ruší väčšina krajín, mnohé ale bežný režim neobnovujú stopercentne. Opatrnejší postup volí Rakúsko alebo Dánsko, zatiaľ čo Česká republika bude naďalej požadovať negatívny test na koronavírus od ľudí prichádzajúcich z Portugalska, Švédska alebo Sliezskeho vojvodstva v Poľsku. Španielsko potom s otvorením hraníc pre európskych turistov ešte týždeň počká a na hranici s Portugalskom chce obmedzenie zrušiť až 1. júla.

Grécko oficiálne začína turistickú sezónu, s čím sa okrem obnovenia medzinárodného cestovania spája otvorenie sezónnych ubytovacích zariadení a múzeí. Uvoľňovanie karanténneho režimu pokračuje aj v Taliansku, kde sa po troch mesiacoch môžu opäť otvoriť divadla a kina, avšak zatiaľ len pre menší počet divákov.

V poslednej fáze uvoľňovanie sú od pondelka tri štvrtiny Španielska a Galície sa ako prvý zo španielskych autonómnych regiónov už vracia do „normálneho“ režimu. V ňom by celá krajina mala byť od 21. júna, keď sa končí v Španielsku núdzový stav zavedený pre koronavírus. Aj v Galícii ale musia ľudia ďalej dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a ak to nie je možné, musia nosiť na verejnosti rúška, naďalej tiež nesmie voľne cestovať do ostatných autonómnych regiónov Španielska.

Zrýchlenie procesu uvoľňovania v nedeľu večer oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macrona a umožnil tak aj vo zvyšku Francúzsko obnovenie bežnej prevádzky v baroch a reštauráciách. V Británii sa tento posun čaká až budúci mesiac, už v pondelok sa ale môžu v Anglicku znova otvoriť všetky obchody. V Severnom Írsku to platí už od piatku, zatiaľ čo v Škótsku a Walese si ešte prevádzkovatelia musia počkať.