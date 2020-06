Čaputová: Toto je najväčšia zodpovednosť

Ako hodnotíte svoj prvý rok na prezidentskom poste?

Ako výnimočný a v mnohých situáciách ťažký. Čelila som mnohým novým výzvam a úlohám.

Čo bolo pre vás za ten rok vo funkcii najťažšie?

Každé dôležité rozhodnutie je ťažké a zodpovedné. Pri každom rozhodnutí s veľkým dosahom na ľudí, alebo aj na jednotlivca sa snažím pozorne vyhodnotiť všetky dostupné informácie, aby som sa rozhodla správne.

Čo vám tento čas dal alebo vzal po profesijnej a osobnej stránke?

Bola to veľká zmena. Pozícia prezidenta sa nepodobá na nič, čo by predtým človek vykonával, a akoby prenikne do všetkých životných situácií. Veľmi veľa sa zmenilo v mojom pracovnom živote aj v súkromí. A zároveň je to oveľa väčšia zodpovednosť, než akú som niesla predtým.

Ako sa zmenilo samotné Slovensko?

Ukázalo sa, že túžba nastoliť spravodlivosť a bojovať s korupciou v spoločnosti bola veľká a tejto túžbe zodpovedá aj výsledok parlamentných volieb. Justícia v poslednom období prechádza očistným procesom. Pri vyšetrovaní vraždy dvoch mladých ľudí bola odhalená komunikácia, ktorá nakoniec viedla k tomu, že predtým len tušené veci ohľadom korupcie v súdnictve je už možné preukázať.

Koronakríza poukázala na dlho neriešené problémy, na kondíciu zdravotníctva, školstva, dlhodobú starostlivosť o seniorov, finančné nedocenenie mnohých profesií alebo infraštruktúru pomoci. Musíme sa z krízy poučiť. Musíme myslieť aj na skupiny ľudí, ktorých kríza zasiahla najviac, a zároveň musíme využiť šancu urobiť zo Slovenska zelenšiu, modernejšiu a vzdelanejšiu krajinu vďaka rozvojovému balíku pomoci Európskej únie.

Chystáte sa prvé výročie špeciálne osláviť?

<An> Ak by neprišla pandémia, na výročie inaugurácie by sa konal tradičný deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci. Tento rok sa, žiaľ, konať nebude.

