NAŽIVO: Pellegrini a Raši o zneužití moci v kauze NASES

Podľa Pellegriniho v skutočnosti Remišová svojimi aktivitami narušila bezpečnosť štátu. „Ja vám nemôžem hovoriť skutočnú pravdu a utajované skutočnosti, ale je úplne normálne, že k určitým zariadeniam majú prístup aj bezpečnostné zložky štátu,“ uviedol. Tiež povedal, že políciou zaistené zariadenia inštalovalo do vládnej siete Govnet Vojenské spravodajstvo.

Národná kriminálna agentúra zadržala v stredu štyroch ľudí v prípade údajného odpočúvania a sledovania štátnej počítačovej siete Govnet, ktorých po zhruba 40 hodinách prepustila.

Polícia minulý týždeň zasahovala na Úrade vlády, Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizácie a v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES). Tá je zodpovedná za prevádzkovanie všetkých elektronických komunikačných sietí a služieb štátu vrátane mailových a dátových schránok prokuratúry, súdov, ministerstiev, prezidentky, Úradu jadrového dozoru a ďalších štátnych orgánov, teda tzv. nadrezortnú informačnú sieť Govnet. Zodpovedá aj za Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk, ktorý používajú takmer všetci obyvatelia krajiny.

Prvotné informácie hovorili, že polícia údajne na serveroch zaistila podozrivé zariadenia, ktoré by už mali skúmať znalci. „Je fakt, že zariadenia tam boli namontované. Boli namontované tam, kde nemali byť a boli to zariadenia, ktoré umožňovali sledovať akúkoľvek komunikáciu,“ povedal premiér Igor Matovič s tým, že ak sa potvrdí, že komunikácia bola sledovaná, ide o katastrofu. „Musíme naozaj počkať, kým to orgány činné v trestnom konaní vyšetria, a budeme potom asi aj riaditeľ SIS, aj ja vedieť povedať, ako to v skutočnosti bolo,“ dodal.

Na fungovanie NASES dva roky dohliadal aj expremiér Peter Pellegrini (vtedy Smer), ktorý bol medzi rokmi 2016 a 2018 ako podpredseda vlády zodpovedný za informatizáciu. Ten priznal, že razia môže súvisieť s neskoršími bezpečnostnými opatreniami, ktoré už ako premiér žiadal vykonať po minuloročnom narušení informačnej bezpečnosti ministerstva zahraničných vecí. Na základe informácií bezpečnostnej rady vlády nariadil vykonanie testov bezpečnosti celej siete Govnet.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády s cieľom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb pre orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy. Od 1. januára 2019 bola NASES delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Od vlaňajšieho januára je jej šéfom Peter Ďurica.

Činnosť agentúry NASES podporuje urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb eGovernmentu na Slovensku. Jej hlavnou úlohou a predmetom činnosti je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete Govnet a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku.

Ďalej je to konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných a elektronických komunikačných sietí a inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ako aj iné činnosti týkajúce sa sieťových a elektronických služieb.