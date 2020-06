Počas vyčíňania nepovedal ani slovo, opísala útok riaditeľka vrútockej školy

Ako uviedla na sociálnej sieti na profile školy, útočník za celú dobu svojho vyčíňania nepovedal ani slovo, ju samotnú zachránilo pred vážnejšími zraneniami zakopnutie.

Útok sa udial krátko pred desiatou hodinou doobeda, keď riaditeľka počula rinčanie skla. „Otvorila som dvere na riaditeľni, a to už pán zástupca pre gymnázium bežal k triedam 1. stupňa, za ním ja a pani zástupkyňa pre základnú školu. Začuli sme krik školníka, ktorý nás varoval, že útočník má nôž. V snahe zachrániť deti a kolegyňu, ktorá učila v 4.B, sme jeden za druhým bežali. Na kolegyne z vedľajších tried sme kričali, aby sa zamkli. Páchateľ vošiel do triedy, zavrel za sebou dvere a počuli sme krik," načrtla okamihy pred tragédiou Repková.

Podľa jej slov z triedy vybehli tri deti, ktoré zástupkyňa ZŠ viedla do priestoru kancelárií, kde poskytli prvú pomoc žiačke s reznými ranami na krku a hrudi. V prednej časti školy sa zatiaľ odohrával boj o záchranu ostatných detí a ich učiteľky. „Kolega Jaroslav Budz chcel otvoriť dvere triedy, no z vnútornej strany ich otvoril útočník a keďže sa mu postavil na odpor a chcel ho asi odsotiť, pichol ho rovno do srdca. Kolega sa oprel o stenu, padal k zemi a ostal ležať v kaluži krvi," uviedla riaditeľka školy.

Práve ona sa stala ďalším terčom útoku. Ako sama priznala, v útočníkovi spoznala bývalého žiaka Ivana Čuloka. So slovami: „Nerob to, Ivan, nerob to!" pred ním ustupovala. „Pocítila som ostrie noža, avšak pri cúvaní som spadla, a to ma zachránilo. Nôž sa šmykol po ľavej strane hrudníka, nevbodol hlboko, spadla som, udrela som si chrbticu, kostrč a hlavu. Viac si nepamätám, ale akosi som vstala a bežala do kancelárie," opísala Repková.

VIDEO: Zábery z bezpečnostnej kamery, ktoré ukazujú záverečnú fázu zneškodnenia útočníka.

Ako ďalej na sociálnej sieti uviedla, za celú dobu vyčíňania útočník nepovedal ani slovo. „Medzitým školník utekal pre náradie, ktorým by nás chránil. Prítomný bol aj majiteľ automatu, ktorý ho chcel naplniť. Spoločne po opustení budovy útočníka sledovali a ihneď volali políciu a informovali ich o jeho pohybe," dodala riaditeľka školy.

Posledná rozlúčka so zosnulým učiteľom Budzom bude v piatok

Posledná rozlúčka s tragicky zosnulým učiteľom Spojenej školy vo Vrútkach Jaroslavom Budzom sa uskutoční v piatok 19. júna o 13.30 h v dome smútku vo Vrútkach. Na sociálnej sieti o tom informuje iniciatíva Martin a Turiec za Slušné Slovensko.

Zástupca riaditeľky zahynul 11. júna pri pokuse zastaviť ozbrojeného útočníka, ktorý násilne vnikol do budovy školy. Pri incidente vo vrútockej škole zomreli dvaja ľudia. Viacero osôb je zranených, medzi nimi aj deti. Pamiatku Budza si v deň tragédie prišli uctiť k budove školy stovky ľudí. Motív útoku nateraz nie je známy.