Remišová ku Govnetu: Kľúčové prvky infraštruktúry sú v rukách súkromníka

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) aj Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES) viedli ľudia, ktorí nemali patričné bezpečnostné previerky. A to nie je jediný problém, o ďalších problémoch sa budeme ešte rozprávať, uviedla Remišová s tým, že urobiť chce aj forenzný audit a takisto chce riešiť spôsob, akým bola NASES riadená. Budeme sa rozprávať aj o verejných obstarávaniach, dodala Remišová.

Zamestnancom NASES, ktorí dlhodobo upozorňovali na problémy v agentúre, však vyjadrila vďaku. Takíto ľudia predsa nemôžu byť škandalizovaní, dodala vicepremiérka.

Na kritiku svojho predchodcu a poslanca Richarda Rašiho a podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho reagovala tvrdením, že v žiadnom prípade nekomunikovala to, akým spôsobom boli akékoľvek zariadenia zo serverov demontované. Práveže som hovorila, že zásah je plne v rukách polície, ktorá má rozviazané ruky a že čakáme na informácie od polície, dodala vicepremiérka.

Naopak, pán Pellegrini v utorok porozprával toľko vecí, ako neporozprávali všetci členovia vlády plus tajné služby dokopy. Čiže v tomto prípade na jeho mieste aj s pánom Rašim by som bola radšej ticho, uzavrela Remišová.

Jej predchodca Raši tvrdí, že sa vicepremiérka stále viac zamotáva do svojich klamstiev. Dnes napríklad povedala, že kľúčové prvky siete Govnet neboli v rukách štátu a úrad pod mojim vedením s tým nič neurobil a preto to musí teraz zmeniť. Pani vicepremiérka buď naozaj vedome klame, alebo netuší, čo sa na jej úrade deje. Pred rokom ÚPVII vypísal vyzvanie na eurofondový projekt Redizajn siete Govnet a vyčlenil na to aj finančné prostriedky, vysvetlil Raši. Remišová však podľa Rašiho slov práve tento projekt pozastavila, pričom práve vďaka tomuto projektu sa mali všetky zariadenia kúpiť do vlastníctva NASES.

Raši preto opätovne vyzval Remišovú, aby čo najskôr svoju funkciu opustila. Vicepremiérka však odkazuje, že ju Raši ani Pellegrini žiadnym odvolávaním nezastrašia.