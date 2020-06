Starší žiaci sa už učiť nebudú

Do škôl sa vrátia na sedem dní, ale učenia sa vraj báť nemusia. Do lavíc sa chystajú zasadnúť aj žiaci druhého stupňa a stredoškoláci.

„Väčšina učiteľov je ochotná nastúpiť do práce, v rizikovej skupine ich máme málo,“ hovorí riaditeľka Základnej školy s materskou školou Spartakovská 5 v Trnave Lýdia Gašparovičová. Školáci sa vrátia v čase, keď sa už v školách štandardne neučí. „Spravidla sa odovzdávajú učebnice, ale my ani tie zbierať nebudeme. V septembri a začiatkom októbra budeme musieť skonsolidovať vedomosti žiakov z predošlého ročníka, takže ešte učebnice budeme potrebovať,“ dodáva riaditeľka.

Aj podľa Martina Kotyru, riaditeľa Základnej školy s materskou školou Borodáčova v Bratislave, sa učiť v posledné dni nebude. „Skôr ide o odovzdávanie učebníc a stretnutia žiakov,“ konštatuje Kotyra.

Henrieta Martincová, ktorá vedie Základnú školu Škultétyho v Nitre, je presvedčená, že na návrat sa tešia aj žiaci druhého stupňa. Krátky čas do konca školského roka budú venovať aj záverečným rozlúčkam. „Či sa oplatí vrátiť na taký krátky čas? Z hľadiska získavania vedomostí už ani nie, ale skôr ide o socializáciu, deti sa nevideli dlhý čas. Rozprávame sa aj s mladšími deťmi, ktoré už do školy chodia, a tie vravia, že sa tešili aj na učiteľov, nielen na spolužiakov,“ povedala Martincová.

Školy v menších mestách

V terchovskej škole podľa riaditeľky Renáty Opalkovej sa návratu obávajú starší učitelia. „Keď nastúpili do školy mladší žiaci, takmer sme nacvičovali, kto a ako sa bude hýbať v priestoroch školy. No a teraz sa niektorým zdá, že uvoľnenie opatrení nastalo príliš rýchlo,“ upozorňuje Opalková s tým, že nie celkom s kolegami chápe význam návratu starších žiakov. Najmä ak ide len o niekoľko dní.

Riaditeľka Základnej školy Francisciho 11 v Levoči Viera Adamkovičová vraví, že sú pripravení prijať všetky deti hoci aj hneď. „Aktuálne sme dali pokyn triednym učiteľom zistiť záujem detí o návrat do školy, keďže je to znova na dobrovoľnej báze. Ale pripravení sme, prečo by sme neboli? Keď sme zvládli prvý až piaty ročník, zvládneme aj šiesty až deviaty. Iba dvaja učitelia sú v rizikovej skupine, ale aj tí bez problémov do školy nastúpili a nemajú strach. Podľa našich učiteľov pokojne mohli nastúpiť 1. júna už aj staršie deti,“ konštatuje Adamkovičová.

„Do našej školy chodia deti z viacerých obcí, niektorí rodičia sa preto boja cestovania autobusom. No prídu odovzdať učebnice, a najmä deviataci sa chcú rozlúčiť so školou aj s triednym učiteľom. Píšem si s nimi a naozaj chcú prísť do školy,“ hovorí riaditeľka Základnej školy Komenského 6 v Sobranciach Beáta Maciková.

Na stredných školách sa vyučovanie presúva z on-line priestoru

Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne budú podľa riaditeľa Pavla Kováča pokračovať vo vyučovaní, ktoré sa akurát presunie z on-line do reálneho priestoru školy.

„Učiť sa už nejako nechceme, keďže to bude už po klasifikačnej porade. Využijeme ten týždeň na odovzdávanie a preberanie učebníc a na konzultácie so žiakmi. Vyučujúci sa s nimi porozprávajú, aby zistili čomu deti pri on-line vyučovaní rozumeli, čomu nerozumeli, pokúsia sa zistiť, čo žiakom chýbalo, čo im robilo problémy, čo by bolo treba presunúť do ďalšieho ročníka,“ konštatuje Kováč.

Stredná odborná škola podnikania v Žiline dokonca svoje brány na posledný týždeň pre študentov ani neotvorí. Čas koronakrízy využili na prípravu nutnej rekonštrukcie. „Musíme opraviť kanalizáciu, celá škola bude rozbúraná a budeme bez vody,“ vysvetľuje riaditeľka Alena Chupáčová. Študenti si prídu už iba 30. júna vziať vysvedčenie a odovzdať učebnice.