Baránek o Smere a jeho kanibalizovaní: Pôjdu si aj po krku

Bude mať nová Pellegriniho strana potenciál?

Určite bude mať šancu, lebo už aj vo verejnosti, a to nielen v tej, ktorá by ho volila, ale aj v tej, ktorá ho nevolila, prevláda názor, že Peter Pellegrini je prijateľnejší. Aj volič strany SaS či Za ľudí si vie skôr predstaviť spoluprácu so stranou Pellegriniho ako s Ficovým Smerom. Podpora nie je vnímaná len cez to, kto ho bude voliť, ale aj cez jeho prijateľnosť. Ak rátame s tým, že budú voľby v riadnom termíne, dovtedy sa môže stať veľmi veľa vecí, nedá sa teraz hneď povedať, že v najbližších parlamentných voľbách sa Pellegriniho strana dostane do parlamentu. Je to pravdepodobné, ale je tam toľko premenných, ktoré nepoznáme, že to nakoniec môže byť celé iné. Ale na druhej strane, vieme isto povedať, že to veľmi oslabí Smer.

Ako hodnotíte tých, ktorých si Pellegrini zatiaľ zobral so sebou?

Tak, je tam Peter Žiga, Richard Raši… ľudia, o ktorých politickej minulosti by sa dalo dlho diskutovať. Je tam Erik Tomáš, ktorý nemá za sebou nejaké závažné kauzy, a ľudia z regiónov. Sú to mená, ktoré sú známe, u ktorých môžu vyskakovať otázniky, ale nie sú to otázniky kalibru, ktoré mal Fico. Myslím si, že je to za istých podmienok, okolností a šikovnosti ukomunikovateľné.

Kto bude mať ešte záujem pridať sa k novej strane? Zatiaľ ho deklarovali viacerí primátori a starostovia.

Pellegrini na to ide dobre, ide kanibalizovať Smer, a to zospodu. Je to najúčinnejšie. Známi ľudia síce prejdú, ale to neznamená, že strhnú za sebou štruktúry strany. Regionálne štruktúry, ktoré sa dostali k postom cez komunálne voľby, to je iná kategória, tam môže nová strana Smeru veľmi poškodiť. Na druhej strane to môže Pellegrinimu priniesť benefity aj v tom, že následne môže vystrčiť do popredia nové tváre, ak to bude potrebné, také, ktoré nie sú diskreditované. Pellegrini je aktuálne v omnoho lepšej pozícii ako Fico alebo Smer, má navrch.

Pellegrini deklaroval, že Fico nebude pre jeho stranu súperom, za politického nepriateľa označil koalíciu. Aká bude ich spolupráca?

Jasné, že bude medzi nimi tvrdá konkurencia a určite sa dočkáme času, keď si pôjdu po krku. Jeho vyjadrenia považujem za povinné zmierlivé reči. Určite ich spolupráca nebude taká jednoduchá, ako to Pellegrini prezentuje, veď majú jedného voliča. Bude to krutý súboj, čo vyplýva aj z podstaty veci. Tieto reči sú len fabulačné eufemizmy, ale skutočnosť bude iná.

OĽaNO avizuje, že nepodporí vznik nového poslaneckého klubu. Aké má Pellegrini šance?

Neviem, najmä, ak ho nepodporí OĽaNO. Smer ho určite nepodporí, ale neviem odhadnúť, ako sa zachovajú ostatní. V každom prípade je možné, že poslanecký klub nebude. V koho záujme by bol vznik nového klubu? Mohlo by to byť v záujme jedine toho, kto chce ešte viac rozložiť Smer, a ten už bude dosť rozložený. Pellegrini sa zároveň zadefinoval, že chce byť proti koalícii, takže podľa zdravého rozumu tam by nemal nájsť podporu, potom nie je sa o čom baviť. Ale uvidíme, ako sa nakoniec strany zachovajú.