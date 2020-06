Pribudol jeden nový prípad, urobili menej ako 800 testov

Uplynulý deň sa urobilo 787 testov, laboratóriá spolu otestovali už takmer 200-tisíc vzoriek. Nepribudlo žiadne úmrtie, vyliečilo sa však ďalších 6 pacientov. Počet ľudí, ktorí prekonali koronavírus, tak stúpol na 1 443.

Ako informoval permanentný krízový štáb na korona.gov.sk, hospitalizovaných 20 pacientov. Z tohto počtu bolo u dvoch pacientov ochorenie Covid-19 potvrdené. Nikto však nie je na jednotke intenzívnej starostlivosti ani umelej pľúcnej ventilácii. Kĺzavý medián zostáva na hodnote tri. Počet aktívnych prípadov nákazy klesol z včerajších 98 na 96. Nový prípad pochádza z okresu Revúca.

Krajčí: Slovenské zdravotníctvo je pripravené odolávať ďalším vlnám

Prvé dva mesiace na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR investoval jeho šéf Marek Krajčí (OĽaNO) so svojim tímom energiu do nastavenia slovenského zdravotníctva tak, aby dokázalo akúkoľvek vlnu pandémie ochorenia COVID-19 odraziť spôsobom, aby Slováci dostali dostupnú kvalitnú starostlivosť. Uviedol to pre TASR v hodnotení prvých 100 dní vo funkcii.

„Na post ministra som nastupoval v situácii, keď mi to nikto nezávidel, do rezortu, kde ma čakalo aj veľa odhodlaných ľudí, ale zároveň obrovské množstvo problémov,“ reagoval.

Poukázal na to, že založili krízové koordinačné centrum, ktoré koordinovalo všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vytvoril sa reprofilizačný plán a tiež sa reprofilizovala ambulantná sféra. Krajčí si myslí, že slovenské zdravotníctvo je momentálne pripravené odolávať prípadným ďalším vlnám koronavírusu.

Ako ďalej uviedol, posledný mesiac sa začali vážne zamýšľať nad realizáciou nových krokov k úspešnému naplneniu programového vyhlásenia vlády. „Začíname sa zaoberať liekovou politikou tak, ako sme sľúbili, aby sme mali dostupné aj inovatívne lieky, ktoré sú v zahraničí dostupné a u nás vôbec neboli. Rokujem na úrovni poisťovní, aby táto liečba bola podpisovaná na výnimky,“ komentoval. Šéf rezortu zdravotníctva sa zamýšľa aj nad reformou revízie úhrad liekov.