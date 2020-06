Smršť noviel zákonov o interrupciách. V parlamente budú štyri

VIDEO: OĽaNO o svojom návrhu novely zákona o interrupciách.

Tri novely zákona o interrupciách sú už na programe júlového rokovania Národnej rady. Do otvorenia schôdze pribudne ešte jedna.

Dve novely pripravili kotlebovci, tretiu nezaradení poslanci okolo Jána Podmanického. Poslanci za OĽaNO však plánujú predložiť vlastnú novelu. „Veľmi intenzívne o tom rokujeme,“ avizoval nedávno predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. Šipoš pre Pravdu potvrdil, že najskôr si naštudujú návrhy, ktoré opoziční a nezaradení poslanci podali v jeden deň. "Budeme o nich rokovať v poslaneckom klube, kde sa dohodneme, ako budeme postupovať,“ dodal Šipoš. V piatok obyčajní svoju novelu predstavili (bližšie vo videu).

Prvá novela, ktorú predložili kotlebovci, skracuje možnosť podstúpiť zákrok z pôvodných 12 na 8 týždňov tehotenstva. Zároveň zakazuje vykonávať interrupciu cudzinkám. Druhá novela úplne ruší možnosť interrupcie na žiadosť ženy. Tú môže žena podstúpiť len v prípade, ak je ohrozený jej život, počala v dôsledku znásilnenia či pre geneticky chybný vývoj plodu.

Tretia novela od Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu, Filipa Kuffu a Jána Podmanického (všetci nezaradení) navrhuje, aby ženy, ktoré zvažujú utajovaný pôrod, mali možnosť od 21. týždňa tehotenstva do druhého týždňa po pôrode poberať nemocenské dávky. Avšak iba v tom prípade, že si platili nemocenské poistenie, teda sú zamestnané. Návrh spresňuje poučenie ženy pred podstúpením zákroku. Podľa novely by ženy staršie ako 40 rokov museli za umelé prerušenie tehotenstva platiť.

Prezidentka Zuzana Čaputová nepovažuje za šťastné, keď sa citlivé témy otvárajú z pozície moci. „Interrupcie považujem za zlú vec. Nemyslím si, že je šťastné riešiť túto otázku zákonnými zákazmi. Vieme, ako to dopadlo v zahraničí – znamená to pokútne a iné riešenia,“ reagovala hlava štátu. Pripomenula, že Slovensko po pandémii musí čeliť iným problémom. „Ak sa však nájde v parlamente zhoda na pomoci ženám, aby deti mohli donosiť, aby nepodstupovali zákrok zo sociálnych dôvodov, podporím to. Ale nemyslím si, že reštrikcia rieši podstatu problému,“ dodala Čaputová.

Občianske združenie Možnosť voľby považuje návrhy na sprísnenie interrupcií za pošliapavajúce sexuálne a reprodukčné práva žien. „Ich cieľom je upevniť kontrolu nad ženami a ľuďmi s maternicou. Keby radšej s takou istou vervou bojovali proti násiliu páchanému na ženách, chudobe, zlým pracovným podmienkam, nespravodlivým mzdám a problémom v zdravotníctve a školstve, žili by sme v lepšej krajine,“ hnevá sa predsedníčka združenia Adriana Mesochoritisová. Zároveň hovorí o nenávisti voči ženám a ironicky o „dojemnej starosti“ o osudy cudziniek v priamom prenose.

Občianske združenie Ženské kruhy protestuje proti skráteniu lehoty, do ktorej môže žena podstúpiť interrupcie. „Týždne tehotenstva sa počítajú od poslednej menštruácie a zaraďujú sa tam aj dva týždne pred tým, než žena reálne otehotnie. Takéto obmedzenie tak nemusí poskytovať dostatočný čas na to, aby žena zistila, že je vôbec tehotná a mohla sa slobodne rozhodnúť,“ podotkla organizácia. Nepozdáva sa im ani diskriminácia žien na základe zamestnania. „Nemocenská dávka je prezentovaná ako finančná pomoc ženám v neľahkej situácii. Najviac zraniteľné sú však tie bez príjmu alebo s minimálnou mzdou, ktoré pocítia výpadok príjmov aj v prípade, že budú poberať nemocenské. To je nižšie ako ušlá mzda. Dávku neumožnia ženám poberať ani do konca šestonedelia, to je ďalší veľavravný detail, ktorý poukazuje na to, že žena navrhovateľov po pôrode už nezaujíma,“ uzavrelo združenie.