S hrdinským učiteľom z Vrútok sa lúčili stovky ľudí

VIDEO: Posledná rozlúčka s obetavým učiteľom.

S obetavým mužom sa do vrútockého domu smútku prišli rozlúčiť stovky ľudí. Jeden z jeho priateľov pripomenul, že do Budzovej školy vošiel zlý úmysel. „Mal ho v duši iný človek. Možno ho bolelo srdce, možno žiadne nemal. Prelomil dvere a konal zlo. Postavil sa mu do cesty pán učiteľ chrániaci žiakov a kolegyne, ktoré si vážil. Zomrel ako hrdina,“ povedal jeho kamarát.

Manželka Maruška hovorila o mužovi, ktorý žil pre svojich najbližších. „Pre mňa a malú Paulušku bol Jarko stelesnením bezpečia, pohodlia a nehy,“ spomenula ich štvorročnú dcérku. „Mal rád každú bytosť, rastlinku či zvieratko. Životy zachraňoval aj tak, že bol pravidelným darcom krvi, len nedávno získal zlatú Janského plaketu. Jarko by si prial, aby sme prekonali žiaľ a začali sa opäť usmievať,“ doplnila.

Dospelá dcéra Mária z prvého manželstva si zaspomínala na momenty, keď už s tiež nebohou mamou a bratom trávili voľný čas vždy spolu v prírode.

„Otec nás vždy učil skromnosti a pokore, vážiť si ľudí a život. Ďakujem mu za všetko, aj za námahu, keď zostal na nás a na všetko sám,“ dodala.

Prostredníctvom listu sa s pedagógom rozlúčila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Vo Vrútkach prečítal jej slová šéf odboru vnútornej politiky v prezidentskej kancelárii Dušan Jaura. Na záver zahrali učiteľovi na fujarách jeho kamaráti, s ktorými sa stretával na turistike.