Baránek: Fico ukázal obraz svojho konca

„Evidentne to nemá pod kontrolou. Fico nikdy nemal dopustiť, aby sa dostal do polohy a pozície, v akej bol na tlačovej konferencii a hrozilo mu, že sa v tej bolestínskej a trpiteľskej pozícii rozplače. Toto je veľmi strmý a veľmi rýchly pád z pozície, ktorú ešte prednedávnom zastával. Nielen pre Fica, ale pre každého politika je takéto niečo veľmi nedôstojné. Mal sa tomu vyhnúť. Ak to ľudia dodnes nepochopili, dnes im ukázal obraz svojho konca,“ hodnotí Baránek.

Ficova predstava o zásadnej rekonštrukcii Smeru prichádza podľa analytika jednoducho neskoro. „Už je to úplne irelevantné. Je to ako dávať umelé dýchanie trojdňovej mŕtvole. Ešte asi nemôžeme povedať, že Fico rovnako ako Mečiar a Dzurinda už zabil stranu, ktorú založil, ale úspešne k tomu smeruje. Ešte nie sme v tej fáze, ale uvidíme, či Smer vôbec najbližšie voľby prelezie do parlamentu. Smer už nie je značka, s ktorou by sa dalo obchodovať, ale značka, od ktorej sa dnes uteká. Treba si počkať, aká bude naozaj Pellegriniho strana, ale ak niekto vyhráva nejaký súboj, je to Pellegrini,“ uzavrel Baránek.

VIDEO: Robert Fico o zrade aj radikálnych zmenách v Smere, o budúcnosti svojej i strany.