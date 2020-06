Snem OĽaNO môže byť na jeseň, podľa Matoviča má byť verejný

Termín snemu OĽaNO ešte nie je, konať by sa mohol na jeseň. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš pre TASR povedal, že prebehnúť by mohol do konca októbra, nevylúčil skorší termín.

Premiér a líder hnutia Igor Matovič skonštatoval, že keďže mali naposledy snem v novembri, mohlo by to tak byť aj tento rok. Na otázku, či bude snem verejný odpovedal, že ak to tak sľuboval po voľbách, tak to tak bude.

„Konkrétny termín ešte nemáme dohodnutý, keďže nás, dá sa povedať, stopla trochu koronakríza. Ale predpokladám, že do konca októbra snem prebehne“ povedal pre TASR Šipoš s tým, že nevylučuje skorší termín. Na otázku, či sa bude na sneme voliť opätovne predseda, odpovedal, že to závisí od toho, aký program schváli predsedníctvo. Zatiaľ sa podľa jeho slov o tom nebavili. Dodal, že problém nevidí ani v tom, aby bol snem verejný.

„My máme podľa stanov snem raz do roka. Mali sme ho predtým, ako sa podávali kandidačné listiny, čiže niekedy v polovičke novembra,“ uviedol Matovič s tým, že aj tohtoročný snem by sa mohol opäť konať v novembri. Pripustil, že straníckej politike sa teraz venoval menej. Na otázky o prípadnom rozširovaní sa členskej základne hnutia reagoval tým, že keď budú mať kvalitných ľudí, tak ich do hnutia vezmú.

