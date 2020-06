NÁZOR: Týždeň ako z Hollywoodu. Rozcítený Robert, akčná Veronika a obrodená Petra

ROMANTICKÁ DRÁMA

Sem možno zaradiť polčas rozpadu strany Smer. A je dobré sa na chvíľu vrátiť do histórie.

„Spánombohom, idem od vás, neublížil som, nikomu z vás,“ takto sa lúčil v televízii v roku 1998 Vladimír Mečiar so slzami na krajíčku. S národom i s funkciou, pretože bolo jasné, že napriek výhre vo voľbách vládu nezostaví. Spomenul aj niečo iné: „Máme pocit krivdy v tom, že sme sa strašne narobili. Ľudia nevedia niekedy, akú cenu sme za to zaplatili,“ hovoril o svojej koaličnej vláde (viac si prečítajte v článku Vladimíra Jancuru Keď Mečiar zaspieval: S Pánom Bohom, idem od vás).

V tom čase, v eufórii z úspechu protimečiarovskej koalície, politici aj médiá označovali Mečiara za politickú mŕtvolu. Tá však o niekoľko rokov obživla. Zo spánombohom bolo dovidenia – Vladimír Mečiar sa v 2006 ešte raz vrátil do vlády, pričom sa pravica aj ľavica predháňali, aby ho získali. Nakoniec kývol Robertovi Ficovi.

O 22 rokov je to niečo podobné. Aj Robert Fico mal rozochvelý hlas, keď hovoril o svojom príbehu, v ktorom reagoval na rozkol v strane Smer. V jeho verzii príbehu je pocit krivdy (vybudoval a viedol stranu roky), pocit zrady („stvoril“ z neznámych ľudí známych politikov a držal im chrbát) aj pocit vzdoru (nech si idú, postavím stranu nanovo).

Či sa comeback Smeru Roberta Fica podarí, nie je isté. Politika nie je o sentimente. Vladimír Mečiar sa jedenkrát vrátiť dokázal, ale podstatne slabší ako predtým. A potom už nie. Smer na tom môže byť podobne.

POLITICKÝ AKČNÝ THRILLER

Sem patrí kauza Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) a vládnej siete Govnet, ktorú údajne niekto odpočúval. Na začiatku boli bombastické reči politikov o afére, ktorá prekračuje hranice Slovenska, razia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a na konci je ticho, ktoré nariadila prokuratúra. Po ňom volá aj prezidentka, ktorá žiada o zdržanlivosť.

V skutočnosti to malo byť presne naopak, pretože ide o bezpečnostné záležitosti štátu. Na začiatku malo byť ticho a až sa podozrenie potvrdí, mohli politici burácať na tribúnach – či aspoň v médiách.

Čo je však nové, je pravdepodobne aktívne zapojenie politických predstaviteľov, v tomto prípade úradu vicepremiérky Veroniky Remišovej, priamo do policajnej akcie. Ak je výpoveď zadržaného zamestnaca NASES presná, tak úrad robil pre políciu volavku.

„Začalo sa to celé tým, teraz nie som si istý, či to bola pani vicepremiérka Remišová alebo jej sekretárka, zavolala do Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, a povedala, že sa chce stretnúť, pani Remišová, so mnou a s generálnym riaditeľom, že kedy budeme na pracovisku. Na to okamžite generálny riaditeľ povedal, že sme pripravení, kľudne nech príde. A keď sme čakali na pani Remišovú v kancelárii, tak zazvonila na dvere NAKA.“ Takto opisuje redaktorovi TV JOJ Samuelovi Migaľovi jeden zo zadržaných pracovníkov agentúry Ján Kotrady začiatok razie.

Dnes je v kauze prísne ticho. Zadržaných prepustili bez vznesenia obvinenia. Prokurátor hovorí, že stále existujú dôvody na stíhanie a stále sa veci preverujú. Podľa premiéra Igora Matoviča bezpečnosť na Slovensku máme pod kontrolou. Ešteže tak.

RODINNÁ SÁGA

Tretí príbeh – Petry Krištúfkovej – je o sile rodiny. Mala blízko k silným rodinám, potom sa dostala do rodiny Borisa Kollára, s ktorým má dieťa a nakoniec aj do strany Sme rodina, s ktorou sa dostala do parlamentu. Maturitu si dorobila vo veku, keď iní končia vysokú školu, bakalársky titul na škole v Skalici, kde aj Boris Kollár. Rodinne založený Boris jej nakoniec pomohol posadiť sa do kresla „splnomocnenkyne pre rodinu“. Odmieta, že je to rodinkárstvo. Skeptikov chce presvedčiť svojou prácou – sama seba charakterizovala ako rebelku, minulosť chce nechať za sebou a teraz žiada druhú šancu, lebo sa podľa nej každý môže zmeniť.

Tú zmenu však nezačala práve najlepšie. Obrodená Petra mala radšej staviť na úprimnosť. Stretávať sa s Marianom Kočnerom je v súčasnosti toxická téma pre každého, novinárom tvrdila, že sa nestretávali. Nadácia Zastavme korupciu však tvrdí, že kontakty s ním mala a objavili sa aj fotografie, na ktorých je na lodi Mariana Kočnera. Vysvetľuje to tým, že ju na loď pozvala bývalá Kočnerova manželka, s ktorou mala kamarátsky vzťah.

Nadácia žiada jej odvolanie. Bol by to najrýchlejší koniec splnomocnenca vo funkcii, ale to sa zrejme nestane. Veď – Sme rodina, nie?

Pozrite si TOP 10 videí TV Pravda uplynulého týždňa.

1.

Dva doposiaľ najsilnejšie subjekty na slovenskej politickej scéne s nejasnou prognózou. Michal Šipoš zastupuje hnutie OĽaNO – to si zatiaľ drží percentá, ktoré získalo vo voľbách. V relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu kvetnato hovoril o svojom hnutí ako o pestrej lúke, kde sú zastúpené rôzne prúdy, od liberálnejších po konzervatívne. Juraj Blanár zastupoval Smer, ktorého perspektíva je neistá, pretože sa rozčesne na dve časti. Blanár zostáva v Smere s Robertom Ficom, ale ako si podelia voličskú priazeň s pripravovanou stranou Petra Pellegriniho bude známe až po jej vzniku.

***

2.

Stranu Smer, ktorá sa roky vyznačovala tým, že z nej málokto odchádzal, a keď aj, tak to s ňou nepohlo, čaká rozkol. Peter Pellegrini predstavil desať ďalších poslancov, ktorý s ním odchádzajú a nevylúčil, že sa pridajú ďalší. Robert Fico, doterajší šéf Smeru, na emotívnej tlačovej besede ohlásil radikálne zmeny v Smere, v ktorom by mali dostať priestor mladí dravci a naznačil, že sa stiahne do úzadia.

***

3.

Pellegriniho jedenástka, ale nie sú to futbalisti. Peter Pellegrini predstavil ľudí, ktorí s ním odchádzajú zo Smeru a čiastočne predstavil aj svoje plány, akým spôsobom to prebehne.

***

4.

Tragédia vo Vrútkach, kde v škole mladík s nožom napadol s nožom deti a zabil učiteľa, ktorý ich bránil, z pohľadu bezpečnostnej priemyselnej kamery. Video sa objavilo niekoľko dní po udalosti a ukazuje zásah policajtov, ktorí zneškodnili útočníka. Záznam opäť rozvíril debaty – už nie o tom, či bol zásah, pri ktorom útočník zahynul, adekvátny, ale či bol zásah dostatočne profesionálny. Posúďte sami.

***

5.

Smutná bodka za tragickým prípadom vo Vrútkach. Pohreb hrdinu, ktorý sa holými rukami snažil zabrániť besneniu mladíka s nožom a sám pri tom zahynul. Jaroslav Budz a posledná rozlúčka s ním.

***

6.

Voda je živel, voda je pani. Na Slovensku je už dlhší čas veľa vody vo vzduchu, ak padne v podbe prívalového dažďa a rozvodní riečky a potoky, tak je problém. Takto vyčíňala v obci Pichne v okrese Snina.

***

7.

Ľavica sa rozkladá, pravica by sa mala spájať. Volá po tom Juraj Šeliga zo strany Za ľudí, ktorý tvrdí, že ak sa stredopravé strany nezjednotia, tak ich budú fackovať komunisti, populisti a fašisti. Irena Bihariová, predsedníčka strany Progresívne Slovensko, si celkom nevie predstaviť, ako by mohlo fungovať spolupráca strany Za ľudí, ktorá je vo vládnej zostave, z jej stranou, ktorá chce byť alternatívou súčasnej koalície.

***

8.

Opatrenia proti koronavírusu skomplikovali situáciu aj ľuďom, ktorí chceli ísť na dovolenku, dokonca ju mali zaplatenú ešte pred vypuknutím pandémie. Čo majú robiť, aké majú práva, aké sú zmeny v zákone? Dozviete sa viac v relácii Zuzany Hlavačkovej Ide o právo s advokátkou Katarínou Kasalovou z právnickej kancelárie MPH.

***

9.

Spravovanie vlastných peňazí sa stále viac presúva do virtuálneho priestoru, častejšie manipulujeme so svojim účtom na diaľku prostredníctvom internetu – cez počítač, tablet alebo mobil. Ako sa v digitálnej dobe chrániť pred kybernetickými rizikami? V relácii Mariana Nitona Ide o peniaze o tom hovorí Marián Búlik, analytik OVB Allfinanz Slovensko.

***

10.

Prokurátor stále vidí dôvod, aby sa pokračovalo v rozpletaní situácie s vládnou počítačovou sieťou Govnet. Prečo?