Politologička: Osud Smeru už neleží len vo Ficových rukách

Ako vnímate vystúpenie Roberta Fica k odchodu jedenástich poslancov? Dá sa to čítať ako začiatok rozsiahlejšej zmeny v Smere?

To vyjadrenie bolo náznakom toho, že Fico sa jednoznačne snaží preniesť na plecia odchádzajúcich členov strany zodpovednosť za štiepenie Smeru. A to tak, aby si zachoval tvár a odrazil atak, ktorý bol na jeho osobu a štýl riadenia politickej strany zo strany Petra Pellegriniho.

Fico sa o Smere vyjadril, že chce, aby bol ešte ľavicovejší ako ľavica, novým členom sa zároveň stal Ľuboš Blaha. Môže to Smer ustáť pri takejto profilácii?

Toto sa ťažko odhaduje v súčasných podmienkach. To nezávisí len od toho, ako sa bude profilovať strana Smer, aj keď to, samozrejme, tiež zohráva dôležitú úlohu. Hlavné faktory však budú záležať od toho, aká bude alternatíva iných opozičných strán, s čím prídu a s čím budú oslovovať voličov. Takisto to bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať situácia z pohľadu vládnej koalície a ako sa bude dariť alebo nedariť vládnym stranám. Toto všetko bude mať vplyv na volebný výsledok Smeru. Momentálne sa to veľmi ťažko predikuje.

Ak by prišla na stôl téma výmeny predsedu, kto patrí medzi najhorúcejších kandidátov?

O tom sa dosť špekuluje, pretože takým úplne ideálnym človekom na post predsedu bol práve Peter Pellegrini. Celá predvolebná stratégia strany bola postavená na tom, že to je nová tvár, ktorá bude zosobňovať stranu Smer. Po voľbách sme však videli, že ten prístup nebol pretavený do reálnych krokov. Momentálne sa napríklad špekuluje, že Robert Fico prenechá stranu mladým. Toto všetko sú však len špekulácie. Ak by to naozaj smerovalo k tomu, že Robert Fico aj svojou autoritou v strane zabojuje o to, aby sa do predsedníctva strany dostali úplne mladí a neznámi politici, tak v podstate by to bolo len prenesenie zodpovednosti na plecia mladých a neskúsených za to, že strana upadla. Strana Smer stále ešte má aj skúsenejších a dlhoročných politikov. Oni by mohli byť potenciálnymi adeptmi na post predsedu, ale neviem si predstaviť, že by ktorýkoľvek z nich bol lepší než je v očiach podporovateľov Smeru Peter Pellegrini. Čiže ten správny moment na odovzdanie moci tu už bol, a Robert Fico ho premrhal.

Je možné, že Fico sa nakoniec stiahne z postu predsedu?

Doteraz tomu nič nenasvedčovalo. K tomu kroku by sa mohol odhodlať na základe dvoch faktorov. Jedným by mohli byť zdravotné problémy, ktoré sa nevyhýbajú nikomu a ničomu. A viem si predstaviť, že v takom prípade by pre neho bolo racionálne sa stiahnuť. Tým druhým faktorom by mohla byť obava, že po štiepení strany dôjde k jej zásadnému oslabeniu a Robert Fico nechce byť tým, kto je na čele upadajúcej strany. Nič z toho momentálne však nevieme potvrdiť.

Dôvodom Pellegriniho odchodu bola aj absencia vnútrostraníckej diskusie, ktorú Fico nechcel spriechodniť. Po odchode Pellegriniho krídla však Fico hovoril, že stranícke orgány sa zvolajú možno aj do pár dní. Ako si vysvetľujete tento obrat?

Pri hodnotení si treba spomenúť, ako doteraz Robert Fico reagoval na nejakú situáciu, ktorá sa diala so stranou Smer. Hasil tam, kde horelo. Ak si spomínate, keď dochádzalo ku kritike vedenia strany z regiónov, vyštartoval do regiónov, išiel diskutovať a upokojovať túto situáciu. Ja by som aj toto čítala v podobnom kontexte. On môže cítiť isté pochybnosti a tlaky aj z vnútra strany a momentálne potrebuje riešiť jej stabilizáciu smerom dovnútra. Potrebuje smerom voči straníckym štruktúram komunikovať, že on nie je ten, kto má metaforicky povedané na rukách krv.

Ten oheň však horel aj pred odchodom Pellegriniho krídla. Znamená to, že sa Fico prerátal, ak sa spoliehal na to, že Pellegrini zo strany neodíde?

Robert Fico spravil chybu, keď po voľbách neotvoril vnútrostranícku diskusiu. Zrejme zafungovalo to, že Peter Pellegrini dlhodobo pôsobil ako veľmi poslušný, málo priebojný a málo asertívny člen strany. Možnože si Robert Fico naozaj vo svojom kalkule nevedel predstaviť, že by sa odhodlal k takémuto výraznému kroku. Na druhej strane predpokladala by som, že ak by to bol ten istý Robert Fico, ktorého poznáme spred desiatich rokov, tak by mal situáciu nejako lepšie politicky vyhodnotenú. Všetko však naznačovalo to, že sú vytvorené dobré podmienky na to, aby sa Pellegrini osamostatnil.

