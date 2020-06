Matovičových 100 dní. Zhodnotia ma ľudia, povedal

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) chce nechať hodnotenie svojich prvých 100 dní v úrade na ľudí. V súvislosti s plnením predvolebných sľubov predpokladá, že na jeseň by mohli predložiť aj návrh na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

„Prvých sto dní sa novej vláde dáva na to, aby sa rozbehla, nekritizuje sa,“ poznamenal Matovič s tým, že v úvode vládnutia sa musel kabinet vyrovnať s pandémiou. V tejto súvislosti poznamenal, že v počte úmrtí aj zvládaní situácie po zdravotnej stránke je Slovensko jednotkou vo svete. Matovič dodal, že je rád, že sa OĽaNO podarilo splniť sľub spred volieb a implementovať otázky z predvolebnej ankety do koaličnej zmluvy. Deklaroval, že ich postupne budú napĺňať.

Jedným z predvolebných sľubov jeho hnutia bolo zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov. Podotkol, že názory na zákon sú rôzne. Niektorí podľa neho hovoria aj o tom, že by sa ľudia po jeho zavedení mohli báť ísť do politiky. „Diskutujeme. Predpokladáme, že na jeseň predložíme riešenie,“ povedal premiér.

Matovič podľa vlastných slov zastáva názor, aby sa v tejto súvislosti zmenil celkový systém fungovania, aby sa do budúcna predišlo zneužívaniu právomocí na osobné obohatenie sa v prípade nástupu nečestného človeka do funkcie. „Buď sa spoľahnete na to, že dosadíte kvalitných ľudí, alebo zmeníte systém,“ podotkol s tým, že on zastáva zmenu systému.

V súvislosti s obsadzovaním pozícií prednostov okresných úradov hnutím OĽaNO opätovne zdôraznil, že tieto spadajú pod rezort vnútra, teda je OĽaNO za ne zodpovedné. Poukázal aj na koaličnú zmluvu, ktorá hovorí, že každý rezort je zodpovedný za všetky organizácie, ktoré pod neho spadajú.

Na adresu legislatívnej iniciatívy poslankyne Anny Záborskej (klub OĽaNO) v súvislosti so zmenou interrupčného zákona uviedol, že je to kultivovaná zmena. Zdôraznil, že návrh má pomôcť tehotným matkám.

Dohoda na zatvorení obchodov počas nedele v koalícii podľa jeho slov zatiaľ nie je. Pripustil, že existuje možnosť, ako návrh presadiť aj bez dohody v koalícii. Zdôraznil však, že počas pandémie boli obchody zatvorené pre dezinfekciu, a nie z náboženských či podobných dôvodov.

Peniaze na veľké projekty

Finančný balík z Európskej únie v objeme osem miliárd eur na pomoc po pandémii nového koronavírusu Slovensko nebude schopné vyčerpať za súčasného nastavenia systému. Potrebné bude dať dokopy veľké národné projekty za desiatky či stovky miliónov eur. Povedal to premiér Igor Matovič (OĽaNO) v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že by sa tak mohlo zabrániť korupcii a klientelizmu.

Premiér pripomenul, že Slovensko nebolo ani doteraz schopné čerpať menšie objemy financií z eurofondov. Za súčasných nastavení systémov podľa neho nie je šanca osem miliárd vyčerpať. Určite sa podľa jeho slov nepôjde cestou čerpania formou drobných projektov.

„Budú to musieť byť národné silné veľké projekty,“ povedal. Ako príklad uviedol vybudovanie celoslovenského systému separovania odpadu a jeho likvidácie, teda zavedenie moderného systému separácie. „To bude národný projekt v hodnote niekoľko stoviek miliónov eur, ale pomôže to prírode, pomôže to ľuďom, samospráve. Takýchto projektov musíme dať dokopy niekoľko desiatok. Na takéto projekty potom tie peniaze môžeme čerpať,“ skonštatoval.

S výškou pomoci je Slovensko spokojné

Matovič priblížil, že videosummit s európskymi lídrami koncom uplynulého týždňa bol o odkomunikovaní pozícií jednotlivých štátov či zoskupení v súvislosti s finančnou pomocou. Predchádzali mu stretnutia v menších formátoch. Názory krajín sa podľa Matoviča líšia. „Na základe kľúča, ktorý je teraz určený, môžme byť spokojní. Teraz bude závisieť od toho, ako k tomu pristúpia iné krajiny,“ uviedol. Zdôraznil, že je potrebné zosúladiť jednotlivé pozície a názory, aby sa lídri na summite v Bruseli o tri týždne dokázali dohodnúť. „Európa potrebuje takéto spoločné riešenie, musí byť čím skorej,“ poznamenal.

Premiér: Remišová sa zachovala, ako mala

Na otázku, či má jeho dôveru vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), ako budúca ministerka zodpovedná za eurofondy, odpovedal, že nerozumie, prečo by ju nemala mať. V súvislosti s kauzou možného odpočúvania vládnej siete podľa neho hájila verejný záujem. Zachovala sa podľa neho tak, ako mala, teda podala trestné oznámenie a nechala políciu a prokuratúru konať. Ak by sa ukázalo, že niekto odpočúval či kopíroval dáta z vládnej siete, prípadne došlo k posúvaniu informácií, bola by to podľa neho katastrofa.

„To by bola mimoriadna hanba v rámci celej Európy a nemalo by to ani celosvetovú obdobu. Bola by to veľmi zlá vizitka Pellegriniho vlády,“ poznamenal s tým, že treba počkať na výsledky vyšetrovania.