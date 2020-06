Krištúfková: Vzdávam sa funkcie splnomocnenca pre rodinu

Poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina) sa vzdala postu vládneho splnomocnenca pre rodinu. Uviedla to na brífingu spolu so šéfom hnutia Borisom Kollárom.

VIDEO: Tlačová beseda Petry Krištúfkovej a Borisa Kollára.

Nechcem, aby moje vymenovanie za vládneho splnomocnenca pre rodinu zasahovalo alebo narúšalo nejaké vzťahy, vzdávam sa funkcie splnomocnenca vlády pre rodinu. Nestojí mi za to, aby pre mňa útočili na vládu, ministra, hnutie a na moje deti, povedala Krištúfková. Post brala podľa svojich slov ako možnosť pomáhať ľuďom a nie ako teplé miestečko. Podľa Borisa Kollára sa Krištúfková vzdala tohto postu sama, bez nátlaku, pričom bude vykonávať rovnakú činnosť v sociálnej oblasti, akú by robila aj na poste splnomocnenca.

Ku kontaktom s Mariánom Kočnerom Petra Krištúfková uviedla, že v roku 2009 bol Kočner v médiách celebritou. Nikto vtedy netušil, ani ona, čo sa z neho stane. V tom čase sa kamarátila s jeho manželkou. Tá ju pozvala na dovolenku na loď, kde bola aj so svojimi deťmi. Tvrdila, že Kočner k nej mal rezervovaný prístup a domnieva sa, že to bolo aj z dôvodu, že z hĺbky duše nenávidel Borisa Kollára. To, že bola na lodi Mariána Kočnera nevedela, ani sa na to nepýtala, tvrdí.

