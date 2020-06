Mladí sociálni demokrati budú aj naďalej spolupracovať so Smerom

„Chceme participovať na spolupráci so Smerom a rozvíjať ju. Chceme presadzovať hodnoty sociálnej demokracie a sociálneho štátu v prospech mladých ľudí, sociálne znevýhodnených mladých ľudí so zameraním sa na moderné technológie. Občianske združenie Mladí sociálni demokrati preto aj naďalej ostáva partnerom Smeru," ozrejmil Melicher. Verí, že predseda strany Robert Fico bude ešte dlhé roky výraznou tvárou sociálnej demokracie na Slovensku.

Melicher na tlačovke kritizoval odchod podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) Petra Pellegriniho a ďalších poslancov parlamentu za Smer. Toto ich rozhodnutie ho prekvapilo, pretože si myslel, že sa na úrovni vedenia strany dokáže nájsť priestor na diskusiu, z ktorej by vzišiel silný a jednotný Smer.

„Prečo ste odišli zo strany, ktorá je pre sociálnu demokraciu na Slovensku synonymom? Prečo ste odišli zo strany, ktorá je pre sociálny štát na Slovensku vlajkovou loďou?" pýta sa poverený predseda MSD.

Odchod tzv. „Pellegriniho jedenástky" preto považuje za oslabenie ľavice a sociálnej demokracie na Slovensku. Verí však, že sa to časom otočí a bude to v konečnom dôsledku pozitívne rozhodnutie. „V politike by sa totiž mala prejavovať istá vernosť s čím úzko súvisí aj dôvera, resp. dôveryhodnosť. Odchádzajúcim členom Smeru preto prajem veľa zdravia a šťastia," uzavrel Melicher.

Podpredseda Národnej rady SR Peter Pellegrini na tlačovej konferencii v stredu 17. júna vyhlásil, že k jeho novovznikajúcemu subjektu sa pridávajú poslanci parlamentu Richard Raši, Peter Žiga, Denisa Saková, Erik Tomáš, Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Róbert Puci a Ján Blcháč. Pellegrini zároveň potvrdil, že jeho nová politická strana bude bez sponzorov v pozadí a bude silno antifašistická. Zaregistrovaná by mohla byť podľa jeho slov na jeseň.

Mladí sociálni demokrati (MSD) je občianske združenie, mládežnícka politická organizácia naviazaná na stranu Smer. Združenie vzniklo v roku 2002 zlúčením dvoch dovtedajších mládežníckych združení sociálno-demokratického spektra na Slovensku – Sociálno-demokratickej mládeže Slovenska (SDMS) a Mladej demokratickej ľavice (MDĽ).