Koalícia navrhuje, aby mohli obce zakázať hazard bez potreby petície občanov

Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR navrhujú, aby mohli obce na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Umožniť by to mala novela zákona o hazardných hrách, ktorú poslanci predložili do parlamentu. Kompetencia samosprávy v oblasti regulácie hazardných hier by sa tak podľa nich posilnila.