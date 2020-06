Mičev: Pred rokom by som Pellegrinimu veril

Už ste s Pellegrinim na tému spolupráce hovorili?

Na tlačovke sa ho vraj na to, či uvažuje o našej spolupráci, pýtal novinár. Nevyjadril sa však, či má alebo nemá záujem. Viac o tom neviem. Ani ma nikdy osobne neoslovil – telefonátom či správou, takže ja sa tým nezaoberám.

Viete si niečo také v budúcnosti predstaviť?

V danej chvíli je to veľmi zložitá otázka. V strane nie som sám, bolo by to na širšiu debatu s kolegami.

Čo by mohlo byť prekážkou, aby ste prikývli?

Neverím tomu, že by ľudia, ktorí tam s Pellegrinim sú, predstavovali nejakú poctivú alternatívu. Sú tam pre mňa absolútne neakceptovateľné o­soby.

Môžete konkretizovať?

Politici z východného Slovenska. Asi ich nemusím menovať, lebo viete, o kom je reč. No a Erik Tomáš, ktorý bol doteraz jedným z najväčších obhajovateľov Roberta Fica. Zrazu sa prebudil a ráno si povedal, že lepší bude Pellegrini? Veď to je ako Alenka v ríši divov.

Pellegriniho slová o zmene a inej politike sú podľa vás neúprimné?

Ľudia okolo neho nie sú pre mňa čitateľní, ani dôveryhodní. Keby Pellegrini odišiel zo Smeru pred rokom, veril by som mu, ale teraz s tým mám problém.

Keby vás predsa len oslovil, ako by ste reagovali?

Na stretnutie by som išiel, ale my to nemáme ako v Smere, kde sa rozhodovalo od vrchu dole. U nás je to naopak – zdola nahor. V každom prípade by som sa musel stretnúť s kolegami a rozobrať to s nimi. Ja osobne by som však v takomto projekte veľmi nefiguroval. Ak by chceli moji kolegovia, nech sa páči.

Čo by vás s Pellegrinim mohlo spájať a čo rozdeľovať?

Som hlboko presvedčený, že odišiel až vtedy, keď už mal za sebou nejaké finančné krytie pre stranu. To je to, čo mi prekáža. Nie som ochotný spolupracovať s niekým, koho masívne podporuje ktokoľvek zo súkromného sektora, lebo to si vždy vyžaduje nejaké politické obete. My chceme robiť čistú politiku.

Prekáža vám nejasné pozadie jeho vznikajúcej strany?

Zatiaľ neviem, odkiaľ má peniaze, ale keď povie, že začína na zelenej lúke, je mi to trochu smiešne. Bez finančných zdrojov nemá nádej na úspech – je potrebné prezentovať sa cez médiá a podobne, čo nie je lacné.

Beriete to tak, že hodnotovo ste si vzdialení?

Som sociálny demokrat a na otázky odpoviem vždy pravdivo. Keď sa ma niekto opýta, či som za rovnoprávnosť LGBTI osôb, odpoviem áno. Každá sociálnodemokra­tická strana v Európe to má vo svojej agende. Rovnako zareagujem pri otázke na odluku cirkvi od štátu. Pred voľbami som sledoval politické debaty a takto jasne sme to povedali len dve strany – my a Progresívne Slovensko. Nikto iný, pričom Smer zastupoval v tých debatách Pellegrini. Na spomenuté otázky odpovedal nie. Pre nás neexistuje obchádzanie tém len preto, lebo volič nám nedá svoj hlas. Je to obyčajné taktizovanie.

Ste teda presvedčený, že jeho názory sú iné, ako verejne prezentuje?

Možno by som si počkal, čo začne hovoriť teraz. Stále však vraví, že chce robiť sociálnodemokra­tickú politiku. A doteraz v Smere to bolo čo? Tak asi takú politiku nerobili, čo som aj stále tvrdil. Pellegrini bol v strane, ktorá sa k tomu síce hlásila, no keď potrebuje vytvárať novú, asi to tak nebolo.

VIDEO: K projektu Petra Pellegriniho sa pridáva desať poslancov (17. 6. 2020).

VIDEO: Robert Fico o zrade a radikálnych zmenách v Smere (19. 6. 2020).