Po tragédii sa deti znovu vrátili do vrútockej školy

VIDEO: Elena Repková, riaditeľka Spojenej školy vo Vrútkach a Ingrid Ivaničová, psychologička o návrate detí do školy.

Spojená škola na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach od pondelka znova funguje naplno. Čierna zástava už na jej budove neveje, zmizlo tiež pietne miesto so zapálenými sviečkami a s fotografiami zástupcu riaditeľky Jaroslava Budza. Učiteľ prišiel o život, keď holými rukami chránil deti a kolegyne pred mužom útočiacim nožom.

Policajti pred školou

Na vyučovanie prichádzali niektorí žiaci v sprievode rodičov, ktorým do reči veľmi nebolo. „Stále je to dosť čerstvé, nechcem o tom radšej hovoriť,“ povedala so smútkom v hlase matka štvrtáčky, ktorá videla besnenie útočníka na vlastné oči. Neďaleko kráčali rodičia s prváčikom, na tvárach mali vážny výraz.

„Máme obavy, ale musíme to prekonať. Škola sa snaží, aby sa to vrátilo do normálu, a veríme, že to tak bude,“ reagovali stručne. Pri vchode do školy stáli aj dvaja policajti. „Striedajú sa tu hliadky štátnej a mestskej polície,“ vysvetlila riaditeľka školy Erika Repková. Zároveň spomenula ďalšie opatrenia – momentálne rieši montáž gúľ na dvere tried. Na vchodové dvere do budovy chcú dať ochranné fólie a vrátničku so školníkom vybavia kaserom.

Riaditeľka vraví, že pondelňajšie ráno prebiehalo pokojne. Pripomenula, že mali stretnutie s rodičmi a so psychológmi, ktorí im radili, aby sa deti vrátili čo najskôr. „Najmä, aby videli, že v škole sa nič nezmenilo a už tu niet ani stopy po hroznej tragédii,“ hovorí Repková. „Treba s nimi veľa komunikovať, preto sa budú rozprávať so svojimi triednymi učiteľmi najmä o zážitkoch z obdobia, keď museli byť doma,“ povedala.

Štvrtákov presťahovali

Riaditeľka objasnila, že im pomáhajú aj psychológovia. „Najskôr to bol tím od Policajného zboru, k nim sa pridali tiež odborníci z Centra psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie v Martine. Ak to v niektorej triede bude nutné, môžu okamžite zasiahnuť a rozprávať sa s deťmi,“ pokračovala. „Napriek tomu, čo sa stalo, snažíme sa ísť ďalej a pritom v dobrom spomínať na kolegu, ktorého sme si veľmi ctili,“ poznamenala. Atmosféra v škole je podľa nej súdržná, všetci sa navzájom podporujú. Na prežitú traumu však nikdy nezabudnú, vracať sa im bude možno aj niekoľko rokov.

„Sme ale škola – žiaci sem patria a my im chceme zabezpečiť pokojné detstvo. Štvrtáci, ktorí boli priamymi svedkami útočníkovho vyčíňania, sa momentálne učia v inej triede a na inom poschodí ako predtým,“ povedala. Pre takýto krok sa rozhodli, aby im staré priestory nepripomínali hrôzu, ktorú videli. „Zdá sa nám, že deti sú ako-tak v pohode,“ podotkla riaditeľka. Vysvedčenia by vraj chceli rozdať už tento piatok.

VIDEO: Jaroslav Budz, posledná rozlúčka. Zahynul, keď bránil deti pred útočníkom. (19.6.2020)

Veľa sa rozprávať

Ingrid Ivaničová, riaditeľka Centra psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie v Martine, vysvetlila, že keď skončil starostlivosť v škole trauma tím z rezortov vnútra a zdravotníctva, prebrali ju oni. „Minulý týždeň sme štyria pracovali s učiteľmi, rodičmi aj deťmi. Po otvorení vyučovania v pondelok som pre žiakov pripravila krátky program na zvládanie stresu a emócií. To už nie je krízová intervencia, skôr práca s posttraumatickými stavmi,“ hovorí Ivaničová. Deti podľa nej príchod do školy zvládajú dobre. „Nechcem povedať, že bezproblémovo, ale učiteľky ich veľmi chvália. Sú vraj statočné, usmiate a chceli sem ísť, čo je plus,“ podčiarkla.

Upozornila, že žiaci prežili traumu, ktorej doznievanie bude dlhšie. Niekomu to potrvá niekoľko dní, iným celé týždne. Treba sa s nimi najmä veľa rozprávať a poskytovať osobný kontakt. „Musíme ale rešpektovať, ak by to nechceli,“ podotkla psychologička. Deti podľa nej vedia, že zomrel človek. „Smrť a pominuteľnosť s ňou spojenú deti v desiatich rokoch do istej miery vnímajú. Informácie o tom, ktoré dokážu spracovať, im treba poskytnúť bez prikrášlenia,“ mieni. Vyzdvihla prácu pedagógov a všetkých zamestnancov školy. „Potlačili svoje osobnosti, nehľadeli na seba a v prvom rade chránili žiakov,“ povedala.

Stav zranených sa zlepšuje

Tragédia sa vo vrútockej škole odohrala predminulý štvrtok. Jej bývalý žiak, dvadsaťdvaročný Ivan Č., rozbil sklenenú výplň na vchodových dverách a s nožom v ruke vošiel do triedy. Vážne zranil dvoch štvrtákov a učiteľku. Ratovať ich prišiel zástupca riaditeľky Jaroslav Budz, ktorému vrah vrazil nôž priamo do srdca. Zároveň poranil školníka, pred ktorým sa dal na útek. Na ulici mu už boli v pätách aj dvaja policajti. Keďže ich tiež ohrozoval, po varovných výstreloch do vzduchu, na ktoré nereagoval, ho služobnou zbraňou napokon usmrtili. Odrazené projektily však poranili aj policajtov.

Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Martine Katarína Kapustová informovala, že aktuálne majú hospitalizovanú už len učiteľku na Klinike hrudníkovej chirurgie a chlapca na Klinike detskej chirurgie. „Pomaly sa zo zranení zotavujú, ich zdravotný stav sa zlepšuje,“ uviedla Kapustová.

VIDEO: Bezpečnostná kamera zachytila zákrok policajtov proti útočníkovi.